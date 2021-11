Bản tin 8H: Cách chức Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết

TPO - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết bị cách chức do bị kỷ luật 2 lần trong một năm.

Chiều 4/11, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận Nguyễn Quốc Việt cho biết đã ký Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Võ Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, ông Tuấn bị khiển trách vì thiếu kiểm tra, giám sát để cấp dưới viết giấy mời tiêm vắc xin phòng COVID-19 trùng khung giờ dẫn đến người dân tụ tập đông người tại điểm tiêm của Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết vào ngày 19/8, không đảm bảo thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16. Ông Tuấn cũng bị kỷ luật hình thức cảnh cáo vào ngày 6/1. Do 2 lần bị kỷ luật trong một năm, ông Tuấn bị cách chức.

Tối 4/11, một đại diện Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa có công văn báo cáo kết quả xử lý, khắc phục hậu quả vụ đôi vợ chồng sắp cưới tông xe máy vào ống cống bằng bê tông để trên đường trong khu công nghiệp Điềm Thụy (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) dẫn tới tử vong. Kết quả điều tra bước đầu xác định anh Đ. điều khiển xe máy khi trong máu có nồng độ cồn quá mức cho phép (nồng độ cồn trong máu tương đương 230,95 mg/100 ml) và không chú ý quan sát, dẫn đến va chạm, tông xe vào ống cống bê tông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 5/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, Ủy ban sẽ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV6) và Công ty Ôtô Toyota Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Người bạn đường” gắn với Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021 tại Việt Nam vào lúc 20h ngày 21/11 tới. Hoạt động nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại Việt Nam; nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật; tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đêm 4/11, Sở Y tế Hà Nội thông tin về sự cố y khoa trong tiêm chủng cho đối tượng là trẻ nhỏ tại Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc xin Comirnaty ngừa COVID -19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định. Huyện Quốc Oai đã yêu cầu Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế xã Yên Sơn đình chỉ dây tiêm gồm 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm. (XEM CHI TIẾT)

Tối 4/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.580 ca nhiễm mới với 4 ca nhập cảnh và 6.576 trường hợp trong nước (tăng 401 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố, có 2.889 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 1.731 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 835.406 trường hợp. Trong vòng 24 giờ ghi nhận 59 ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 946.043 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 104 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 64 ca ở cộng đồng, 31 ca ở khu cách ly và 9 ca ở khu phong tỏa. 104 ca dương tính SARS-CoV-2 vừa công bố phân bố tại quận Ba Đình (21 ca); huyện Gia Lâm (15 ca); quận Hà Đông (12 ca); huyện Mê Linh (12 ca); huyện Quốc Oai (9 ca); quận Hoàng Mai (6 ca); quận Long Biên (5 ca); quận Nam Từ Liêm (4 ca); quận Bắc Từ Liêm (4 ca); quận Hai Bà Trưng (4 ca); huyện Đông Anh (3 ca); quận Cầu Giấy (2 ca); quận Thanh Xuân (2 ca); quận Tây Hồ (1 ca); huyện Sóc Sơn (1 ca); quận Đống Đa (1 ca); huyện Hoài Đức (1 ca). (XEM CHI TIẾT)