Bản tin 8H: Bí thư xã bị tạm đình chỉ vì đón con trai đang cách ly về nhà ‘làm vía’

TPO - Một bí thư xã ở Nghệ An bị tạm đình chỉ sau khi đón con trai đang cách ly tập trung về nhà “làm vía” và học online.

Theo Báo Người Lao động, tối 2/10, ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này vừa quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Xồng Vả Dềnh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Phòng, chống dịch COVID-19 xã Na Ngoi, do thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong công tác phòng chống dịch. Ngày 5/9, anh X.B.T., con trai ông Dềnh, là sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh, được đưa đi cách ly tập trung ở bản Na Cáng 14 ngày sau khi trở về quê từ TP.Vinh. Tuy nhiên, đến ngày 9/9, vợ chồng ông Dềnh đã đến đón T. về "làm vía" và học online. Thấy vậy, nhiều người đang cách ly phản đối bằng cách gọi người nhà đến đón về.

Sở Y tế Hà Nội sáng 3/10 công bố 4 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó 2 người thuộc chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bà V.T.Q. (46 tuổi, trú tại Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và anh Đ.N.A., (28 tuổi, trọ tại thôn Tư Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Như vậy, liên quan chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội đã ghi nhận 25 ca nhiễm SARS-CoV-2 (13 người có địa chỉ tại Hà Nội, nhóm còn lại từ các địa phương khác). Ngoài ra, 2 ca mắc mới là F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.001 ca.

Chiều 2/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã tích hợp hàng loạt tiện ích cho căn cước công dân gắn chip. Trong đó, đáng chú ý là việc tích hợp thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe và thông tin về hưởng chính sách hỗ trợ do đại dịch COVID-19. Công dân đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng dịch sẽ được tích hợp thẻ xanh, tiêm một mũi được tích hợp thẻ vàng trên căn cước gắn chip.

Ngày 2/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về tình hình triển khai gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động. Theo thống kê, hết ngày 1/10, hơn 3.500 lao động thuộc 20 tỉnh, thành phố đã được chi trả tiền hỗ trợ với tổng giá trị 10,3 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 137.800 người sử dụng lao động bắt đầu được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng cho khoảng 4,4 triệu lao động. Tổng số tiền là gần 3.470 tỷ đồng.

Theo tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, ngày 2/10, Mỹ đã trao tặng thêm 1.499.940 liều vắc xin Pfizer-BioNTech nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19. Lô vắc xin này được bàn giao thông qua cơ chế COVAX và được vận chuyển trực tiếp từ nhà máy của Pfizer tại TP Kalamazoo, bang Michigan, Mỹ. Chuyến bay chở vắc xin đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) tối 2/10.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa có thông báo về việc tiếp nhận người bệnh trong tình hình dịch bệnh SARS-CoV-2. Theo đó, Bệnh viện tạm ngừng tiếp nhận người bệnh tới đăng ký khám bệnh, chữa bệnh nội trú, ngoại trú, người bệnh chuyển tuyến thông thường tại Bệnh viện để tập trung duy trì chăm sóc, điều trị cho những người bệnh nội trú tại bệnh viện cho đến khi có thông báo mới. Bệnh viện chỉ tiếp nhận những người bệnh nặng, cấp cứu, vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến dưới cần can thiệp ngoại khoa.

Tối 2/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 5.490 ca nhiễm mới COVID-19 với 13 người nhập cảnh và 5.477 trường hợp trong nước (giảm 1.464 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố, có 3.004 ca cộng đồng. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.065 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 803.202 ca nhiễm. Trong ngày 2/10 có 28.857 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 664.938. (XEM CHI TIẾT)