Áp thấp nhiệt đới đổi hướng đi ngược ra biển, tiếp tục mưa lớn ở Bắc Trung Bộ

Vào 19 giờ tối nay (24/7), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Nghệ An khoảng 140km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam sau đổi hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 19 giờ ngày 25/7, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 30km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sáng nay (24/7), khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa trong 6h qua tính từ 7h đến 13h ngày 24/7) như Quán Hành (Nghệ An) 92.4 mm, Thành phố Vinh (Nghệ An) 50mm, Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 114.4mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 90mm.

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên từ nay đến ngày mai (25/7), ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 100mm. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên đêm nay và ngày mai (25/7), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm, mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Áp thấp nhiệt đới hình thành từ một vùng áp thấp ở Bắc Biển Đông từ ngày 17/7, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục mạnh lên thành bão số 3, di chuyển vào đất liền các tỉnh Quảng Đông – Quảng Tây (Trung Quốc) rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi trở ra Vịnh Bắc Bộ, đi dọc bờ biển các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An rồi ngược ra đảo Hải Nam và suy yếu.

Đây được đánh giá là cơn bão/áp thấp nhiệt đới có hướng di chuyển cực kỳ phức tạp do sự tương tác với cơn bão INFA ở phía Đông đảo Đài Loan. Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta nhưng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới vẫn gây gió mạnh các tỉnh ven biển cũng như mưa lớn khắp miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong nhiều ngày.