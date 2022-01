'Xuân ấm áp, Tết sẻ chia' vượt núi rừng về với bản xa

Nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ các gia đình, trẻ em vùng sâu, vùng xa khắc phục khó khăn và đón Tết ấm cúng, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội. Chiều 16/1, Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh Nghệ An, báo Tiền Phong, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp Công ty TNHH Bất động sản Nghệ Nhân tổ chức chương trình "Xuân ấm áp, Tết sẻ chia" năm 2022 tại xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn.