Vụ tàu container chắn ngang kênh đào Suez nhìn từ không gian

TPO - Nhà du hành vũ trụ người Nga Sergey Kud-Sverchkov hôm thứ Bảy, 27/3, chia sẻ hình ảnh con tàu container Ever Given mắc kẹt ở Kênh đào Suez nhìn từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

“Một trong những thông tin được quan tâm nhất là sự cố ở kênh đào Suez”, phi hành gia người Nga Kud-Sverchkov viết khi chia sẻ những bức ảnh vệ tinh lên Twitter. “Một trong những con tàu container lớn nhất thế giới Ever Given đã chặn ngang một trong những tuyến đường vận chuyển hàng hóa bận rộn nhất thế giới.”

Hình ảnh do phi hành gia người Nga công bố được chụp từ Trạm vũ trụ quốc tế. Trong đó cho thấy tàu Ever Given vẫn kẹt cứng ở kênh đào Suez, trong khi các đội xe cẩu đang cố gắng đào đất để giải cứu con tàu.

Hình ảnh được nhà du hành vũ trụ Nga công bố. Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

Sự cố ở kênh đào Suez đã làm “rung chuyển” thế giới. Nền thương mại toàn cầu phải chịu thiệt hại lên tới 400 triệu đô la/giờ do tắc nghẽn hàng hóa. Hình ảnh con tàu bị mắc kẹt cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những bức ảnh chế trên khắp các trang mạng xã hội.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào tàu Ever Given mới có thể hoạt động trở lại. Những nỗ lực nhằm giải cứu con tàu container khổng lồ đã được tăng cường vào thứ Bảy, khi lượng tàu thuyền dồn ứ ở hai đầu tuyến đường thủy quan trọng càng lúc càng tăng.

Hình ảnh vệ tinh ngày 27/3 của Maxar cho thấy hàng trăm tàu thuyền chờ được đi qua kênh đào Suez. Ảnh: Maxar

Ảnh: Maxar

Ảnh: Maxar

Ảnh: Maxar

Ảnh: Maxar

Trước đó, Ever Given - con tàu container cao gần bằng tòa nhà Empire State (Mỹ) mắc kẹt ở kênh đào Suez hôm thứ Ba do gió và bão cát.

Từ đó đến nay, các tàu nạo vét đã loại bỏ một lượng lớn cát và bùn quanh mạn trái của Ever Given, nhưng vẫn chưa giải cứu được con tàu 224.000 tấn.

Các phương án cứu hộ bao gồm tận dụng thủy triều lên, dùng tàu kéo, hoặc dỡ bỏ 600 container xuống khỏi tàu Ever Given.

Một số chuyên gia dự đoán tàu Ever Given sẽ được giải cứu vào đầu tuần tới.

Minh Hạnh