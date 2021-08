Vụ 'giải cứu' 17 con hổ nuôi trái phép: 9 con còn sống được chăm sóc thế nào?

Clip: 9 con hổ còn sống sau giải cứu được bảo vệ nghiêm ngặt tại khu sinh thái

Ghi nhận tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An), khu vực nuôi nhốt 9 con hổ còn sống được bảo vệ nghiêm ngặt. Các con hổ được nuôi trong nhiều chuồng tại 1 khu chăm sóc riêng biệt, được theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Ông Nguyễn Ích Hiếu - Giám đốc Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho biết, khi tiếp nhận, có 8 con hổ đã chết và được cấp đông bảo quản giúp cơ quan công an phục vụ công tác điều tra. 9 con hổ còn lại được đơn vị tiếp nhận trong tình trạng rất yếu.

Sau thời gian được chăm sóc, các con hổ dần phục hồi, bắt đầu thích nghi với môi trường mới. Thường ngày hổ được cho ăn thịt gà, thịt lợn hoặc thịt bò. Mỗi ngày một con hổ có thể ăn hết 6kg thịt.

Để đảm bảo, đơn vị đã chỉ đạo các bác sỹ thú y cách 2 giờ đồng hồ phải thăm khám cho các con hổ 1 lần và báo cáo tình trạng để có hướng chăm sóc.

“Hằng ngày, chúng tôi không cho hổ ăn mỗi một loại thức ăn mà cho chúng ăn các loại thức ăn khác nhau, chia làm 2 bữa. Buổi sáng cho ăn thịt gà, buổi chiều cho ăn thịt lợn và thịt bò nhằm cung cấp dinh dưỡng”, người trực tiếp chăm sóc 9 cá thể hổ chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, chưa có chuyên án nào thu giữ cá thể hổ nhiều như vậy. Sau khi bảo quản, cấp đông 8 con hổ phục vụ công tác điều tra, 9 con hổ còn sống được chuyển cho khu du lịch sinh thái tạm thời chăm sóc.

Như đã đưa tin, rạng sáng ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành nuôi nhốt trái phép 17 cá thể hổ trưởng thành có trọng lượng từ 200 – 260kg.

Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (SN 1982, trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Bị can Nguyễn Văn Hiền đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ trong nhà.

Riêng 3 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà bà Nguyễn Thị Định (SN 1971, trú xóm Phú Đô, xã Đô Thành) hiện công an đang tạm giữ bà Định để lấy lời khai củng cố hồ sơ, làm rõ mức độ vi phạm.