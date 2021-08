Dân nuôi hổ trong nhà như nuôi lợn, kiểm lâm không biết dù từng kiểm tra

TPO - Ngành kiểm lâm Nghệ An hàng năm đều lập đoàn đi kiểm tra các địa phương là điểm nóng nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã song không phát hiện việc dân nuôi 17 con hổ trưởng thành trong nhà.

"Nếu biết thì đã bắt..."

Ngày 7/8, ông Nguyễn Văn Bính - Trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, Nghệ An có 3 điểm nóng về nuôi nhốt động vật hoang dã là huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu.

Hằng năm, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đều lập đoàn kiểm tra liên quan đến nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã trái phép. Song thực tế người dân nuôi nhốt rất tinh vi, khó phát hiện.

Năm 2020, đơn vị đã thành lập 3 đoàn kiểm tra chuyên ngành nhưng không phát hiện được gì. “Đi cùng đoàn có lãnh đạo huyện, xã nhưng không phát hiện họ nuôi nhốt hổ trái phép. Chúng tôi cũng đã yêu cầu người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật về nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã nhưng rất khó”, ông Bính nói.

Về trách nhiệm liên quan trong việc quản lý nhà nước khi cơ quan chức năng phá chuyên án bắt 2 gia đình nuôi nhốt hổ, ông Bính cho biết hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ nên chưa thể quy trách nhiệm cụ thể.

Ông Hồ Văn Quỳ - Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm huyện Yên Thành cho biết, thời điểm công an bắt quả tang 17 con hổ , đơn vị không biết. Chỉ khi nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm đến hiện trường để phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết.

“Vụ bắt quả tang này là chuyên án điều tra của công an, đơn vị không hay biết. Còn việc người dân nuôi hổ, đơn vị cũng không biết, nếu biết thì đã bắt hoặc phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý”, ông Quỳ nói.

2 năm dòng theo dõi

Liên quan đến vụ việc bắt 17 con hổ trưởng thành ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) gây xôn xao dư luận, Thượng tá Trần Phúc Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ năm 2020, chuyên án điều tra nuôi nhốt hổ trái phép ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) đã được xác lập. Sáng 4/8, sau khi có đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Nghệ An quyết định phá án, thu giữ 17 con hổ trưởng thành được nuôi nhốt ở hai hộ gia đình.

Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn bởi các chuồng trại nuôi hổ được xây dựng khép kín, tách biệt nên người ngoài rất khó phát hiện. Để nắm bắt thông tin, các trinh sát đã phải trải qua nhiều ngày theo dõi di biến động của các cơ sở nuôi nhốt hổ.

“Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi trong quá trình vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã. Thậm chí, hàng xóm cũng không hề biết các hộ này nuôi nhốt khép kín. Họ sử dụng các hầm ngầm, phòng kín trong nhà ở các vùng nông thôn để nuôi nhốt. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, sau một quá trình dài điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định chính xác vị trí nơi nuôi nhốt hổ trái phép”, Thượng tá Thịnh nói.

Trưởng phòng PC05 chia sẻ thêm, rạng sáng 4/8, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tượng Phạm Thế Tùng, tất cả các lực lượng (Phòng Cảnh sát môi trường, kinh tế; cảnh sát cơ động, kiểm lâm, thú y…) được huy động đồng loạt kiểm tra, đảm bảo thành công, an toàn. 17 cá thể hổ trưởng thành sau đó được thu giữ, vận chuyển đến khu sinh thái để nhờ nuôi dưỡng, phục vụ công tác điều tra.

“Việc nuôi nhốt hổ liên quan đến lợi nhuận của nhiều đối tượng, khi bắt giữ có thể ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế nên có thể dẫn tới sự chống đối để tẩu tán tang vật, che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng với sự bố trí chặt chẽ các phương án, chúng tôi đã bắt giữ thành công mà không có một sự cản trở hay chống đối nào”, Thượng tá Thịnh chia sẻ.

Nói về 8 cá thể hổ bị chết sau khi bắt giữ và di chuyển Thượng tá Trần Phúc Thịnh cho biết, đây là tang vật vụ án nên các cá thể hổ đang được bỏ vào tủ đông lạnh bảo quản để tiếp tục điều tra.

“Quá trình giải cứu hổ nuôi nhốt có lực lượng cơ quan thú y gây mê. Hổ chết có liên quan trong quá trình gây mê hay không thì chưa thể khẳng định”, Thượng tá Thịnh thông tin.

Như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất và phát hiện hai cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, thu giữ 17 con hổ trưởng thành.

Tại nhà anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982, xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành), lực lượng chức năng bắt quả tang gia đình đang nuôi nhốt 14 con hổ trưởng thành. Cùng thời điểm, tại nhà bà Nguyễn Thị Định (SN 1971, ở xóm Phú Xuân, xã Đô Thành), cảnh sát thu giữ 3 con hổ trưởng thành. Mỗi con hổ nặng từ 200kg đến 265kg. Tuy nhiên đến nay, có 8/17 con hổ đã chết chưa rõ nguyên nhân.

Sáng 6/8, tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã tặng thưởng tập thể Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An 50 triệu đồng; Tập thể đội 2 - Phòng Cảnh sát môi trường số tiền 30 triệu đồng và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, mỗi cá nhân 10 triệu đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã đấu tranh, bắt giữ 15 vụ, 22 đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực động vật hoang dã, xử lý hình sự 12 vụ, 19 đối tượng, thu giữ 3.600kg động vật/sản phẩm động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Riêng Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) đã điều tra, khám phá thành công 06 vụ, 09 đối tượng, thu giữ 3.049,8 kg động vật, sản phẩm động vật nguy cấp, quý, hiếm (24 cá thể hổ, 11 cá thể tê tê, 01 cá thể gấu ngựa, 04 chân gấu).