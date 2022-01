Vụ chính quyền 'xin' tiền doanh nghiệp để lo Tết: Người trong cuộc nói gì?

TP - Ngày 11/1, mạng xã hội lan truyền một công văn được cho là do ông Đoàn Tấn Dũng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An (Bình Dương), ký đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí 500 triệu đồng để lo Tết. Chiều qua, phóng viên Tiền Phong trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, nhằm làm rõ vụ việc. Theo đó, ông Tâm cho biết, đơn vị đã triệu tập các đơn vị, cán bộ liên quan họp khẩn.

Qua đó, TP Thuận An khẳng định văn bản lan truyền trên mạng xã hội là có thật, do ông Đoàn Tấn Dũng ký gửi cho Công ty L. P. có trụ sở tại TP Thuận An.

“Sau khi xác minh và làm việc, đã xác định được nguyên nhân xuất hiện công văn. TP Thuận An từ trước đến nay không có chủ trương xin tiền của doanh nghiệp để lo Tết cho cán bộ, nhất là vừa trải qua một năm khó khăn do dịch bệnh. Bất kể là lý do gì, việc ra văn bản đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ là sai cả về lý và tình”, ông Tâm nói.

UBND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

Ông Dũng nói rằng, địa phương đang nỗ lực khống chế dịch bệnh, nguồn nhân lực tham gia rất lớn. Nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt cho lực lượng tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch, có những khoản chi phí vượt định mức cần phải thanh toán sớm cho các đơn vị trong giai đoạn kết thúc năm. Theo lãnh đạo TP Thuận An, ông Dũng có quyết định được điều động đến đảm nhiệm vai trò khác tại một phường trên địa bàn. Do đó, trước khi đổi vị trí, ông Dũng muốn xử lý ổn thỏa, không để tồn đọng.

“Công ty L.P là doanh nghiệp gắn bó lâu năm ở địa phương, là chỗ thân tình, khi nắm được thông tin về khó khăn của địa phương, họ đã chủ động đề nghị hỗ trợ kinh phí. Mặc dù tự nguyện nhưng phía doanh nghiệp nói địa phương làm cho một văn bản để có căn cứ báo cáo tập thể, đó là lý do văn bản ra đời và chỉ đích danh công ty cùng với số tiền cụ thể họ định hỗ trợ”, ông Dũng phân trần.

Ông Tâm nói rằng do Chánh Văn phòng HĐND-UBND nóng vội, muốn xử lý những vấn đề khó khăn trước khi bàn giao công việc, nên mới có văn bản nêu trên. Tuy nhiên, lãnh đạo TP Thuận An đã yêu cầu ông Dũng tự kiểm điểm về việc ban hành văn bản để tổ chức căn cứ mức độ xử lý phù hợp. Về số tiền 500 triệu đồng, Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An đã nhận và sẽ trả lại cho doanh nghiệp.

Đại diện Công ty L.P nói rằng, văn bản lan truyền trên mạng xã hội không phải do doanh nghiệp phát tán. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, địa phương đã quán triệt các đơn vị, chủ động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm khôi phục kinh tế. Ông Minh cho hay, hưởng ứng tinh thần của Trung ương, Bình Dương khuyến cáo cán bộ không nhận quà Tết, tuyệt đối không gây sức ép đối với doanh nghiệp.