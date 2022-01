UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo xử lý thông tin việc 4 người dân bị "nhốt" trong nhà

Sáng 17/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Hà Tiến Thăng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi xuất hiện thông tin về việc cán bộ một thôn ở huyện Kiến Xương khóa cửa, “nhốt” hai ông bà già và hai cháu nhỏ trong nhà suốt 7 ngày sau khi hai cháu về từ “vùng đỏ”, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu UBND huyện Kiến Xương khẩn trương báo cáo nội dung vụ việc.

“Chiều nay, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ có cuộc họp về một số vẫn đề liên quan đến phòng chống dịch, trong đó sẽ có ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc này. Quan điểm của tỉnh Thái Bình là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn với dịch, tuyệt đối không ngăn sông cấm chợ. Có thể do tình hình hình dịch lan rộng, xuất hiện nhiều nguy cơ xâm nhập dịch từ bên ngoài nên một số địa phương lo lắng, sốt ruột và có cách hành xử chưa phù hợp, chưa giải thích hợp lý để dân đồng thuận. Nếu có việc đó, chúng tôi sẽ chấn chỉnh ngay, không để tái diễn”, ông Thăng nói.

Cán bộ thôn dán biển thông báo tại nhà người dân có người về từ "vùng đỏ" - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, ngày 16/1, anh Nguyễn Xuân B. (38 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) phản ánh bức xúc về việc bố mẹ và 2 con nhỏ của anh ở thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị cán bộ thôn khoá trái cửa, “nhốt” trong nhà nhiều ngày do về từ “vùng đỏ”.

Cụ thể, chiều 9/1, do thành phố Hải Phòng công bố cấp độ dịch thuộc vùng đỏ, 2 con anh B. phải chuyển sang học trực tuyến nên anh đưa 2 con (10 tuổi và 7 tuổi) về gửi nhà ông bà nội ở thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bằng xe riêng.

Bà Phạm Thị S. (mẹ anh B., 67 tuổi, ở thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao) cho biết sau khi đón 2 cháu nội về, bà đã đưa các cháu đến Trạm y tế xã Nam Cao khai báo y tế theo quy định; được làm test nhanh, kết quả 2 cháu đều âm tính. Tuy nhiên, theo người thân của 2 cháu, cán bộ trạm y tế xã vẫn yêu cầu các con tôi phải cách ly y tế tại trạm.

“Tôi trình bày các cháu còn nhỏ, nhà tôi rộng rãi với 5 phòng riêng nên xin cho các cháu về cách ly tại nhà thì cô Thủy (Trưởng trạm - PV) bảo cách ly tại nhà thì phải khóa trái cửa ở trong nhà 7 ngày, chìa khóa thôn trưởng cầm", bà S. phản ánh.

Hành động khoá trái cửa gây phản cảm - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo người thân của 2 cháu, khi các cháu về nhà ông bà nội thì trưởng thôn Cao Bạt Lụ tới, khóa trái cửa, nhốt 4 người gồm vợ chồng bà S. và 2 cháu nội trong nhà (từ hôm 9/1 đến hôm nay) và cầm chìa khóa.

Nhà bà S. sau đó được treo biển: "Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Nam Cao. Thông báo: Gia đình có người cách ly, theo dõi y tế tại nhà từ ngày 9/1 đến ngày 16/1/2022".

“Sau khi khóa trái cửa, cầm chìa khóa thì không hề thấy thôn, xã cử người tới thăm hỏi, hỗ trợ. Gia đình phải nhờ hàng xóm mua giúp thực phẩm rồi dùng dây kéo lên. Nếu không có hàng xóm thì gia đình không biết xoay xở thế nào trong mấy ngày qua. Đến sáng 16/1, ông Thao trưởng thôn mới đến mở cửa, đưa chìa khóa và giao hẹn đến chiều mới được mở cửa”, bà S. kể.

Liên quan tới sự việc, ông Nguyễn Thành Khoa - Chủ tịch UBND xã Nam Cao cho biết, ngay sau khi nắm bắt sự việc, chiều qua, xã đã yêu cầu cán bộ thôn Cao Bạt Lụ khẩn trương mở cửa cho gia đình.

Chủ tịch UBND xã Nam Cao khẳng định: "Xã không chỉ đạo hay quy định việc nhốt người trong nhà, tùy trường hợp các trưởng thôn sẽ linh hoạt xử lý để tránh lây lan dịch bệnh”.

Ông Nguyễn Văn Dực - Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương (Thái Bình) cho biết cũng cho biết "Huyện không nhận được báo cáo từ địa phương” và cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra ngay thông tin.