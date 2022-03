Từ cuối tháng 3, không khí lạnh ở miền Bắc có xu hướng mạnh lên, nắng nóng đến muộn

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 21.3 - 10.4, không khí lạnh có xu hướng hoạt động trở lại. Nhiệt độ trên cả nước có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm, nhất là khu vực phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế thấp hơn từ 1 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.