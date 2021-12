TT-Huế cấm biển, sắp sơ tán dân ứng phó bão số 9

Sáng 18/12, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế cho biết, vừa phát lệnh vận hành điều tiết hồ chứa đối với các hồ thủy điện Hương Điền, Tả Trạch nhằm chủ động phương án ứng phó với siêu bão Rai (bão số 9).

Theo đó, chủ đầu tư thủy điện Hương Điền nhận được yêu cầu thực hiện điều chỉnh lưu lượng điều tiết mức nước qua tràn và tua bin tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-500m3/s; đồng thời, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 8h ngày 18/12. Tương tự, chủ đầu tư hồ Tả Trạch điều chỉnh lưu lượng điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300-500m3/s.





TT-Huế bắt đầu cấm tàu thuyền ra khơi từ 9h sáng nay, 18/12

Để ứng phó bão số 9, tỉnh TT-Huế đã lên phương án di dời 8.374 hộ dân vùng xung yếu, nguy hiểm ven sông, biển, đầm phá, vùng thấp trũng, khu vực sạt lở. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức kêu gọi tất cả phương tiện tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn. Lệnh cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển (kể cả thuyền nhỏ khu vực bãi ngang) bắt đầu có hiệu lực kể từ 9h sáng 18/12 cho đến khi có thông báo mới.

Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh còn đề nghị các địa phương, đơn vị có phương án gia cố đảm bảo an toàn cho các lồng, bè trên sông, đầm phá và các ao, hồ nuôi thủy sản cao triều, hạ triều ven biển, ven sông, suối.

Ngư dân tổ chức neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn

Các chủ đầu tư các công trình đang thi công công trình xây dựng, đặc biệt là công trình ven biển nhận yêu cầu phải tạm dừng kể từ ngày 19/12/2021, có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công; phải thực hiện rút toàn bộ người, phương tiện ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đất; đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang.

Đến sáng 18/12, UBND các huyện, thị xã và TP Huế đã có báo cáo về phương án sơ tán, di dời dân ứng phó với bão số 9. Trong đó, di dời xen ghép gồm 19.623 hộ/55.788 khẩu; di dời tập trung 8.374 hộ, với 30.725 khẩu. Dự kiến công tác sơ tán, di dời dân sẽ triển khai kể từ chiều 19/12/2021.