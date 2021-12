Triều cường xâm lấn, hàng chục nhà dân ở Quảng Ngãi có nguy cơ bị sóng biển 'nuốt chửng'

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Công - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 29/11 đến nay, bờ biển ở thôn Phổ Trường liên tục sạt lở. Riêng tối 5/12, tình trạng sạt lở xảy ra nhanh, nguy cấp hơn. Hiện sạt lở bờ biển đã ảnh hưởng trực tiếp đến 4 nhà dân, với 15 nhân khẩu đang sinh sống và có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến 29 hộ dân, với 143 nhân khẩu sinh sống liền kề. “Hiện UBND xã Nghĩa An đã vận động người dân ở khu vực đang có nguy cơ sạt lở di dời đến nhà người thân ở xen ghép để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản”, bà Công nói.