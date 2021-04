Tỉnh Hà Nam thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày tại thôn có người mắc COVID-19

Sáng nay, 30/4, thông tin từ UBND tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan này đã ban hành quyết định số 669/QĐ-UBND, về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, phạm vi vùng cách ly bao gồm toàn bộ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, với tổng số 320 hộ tương ứng 1068 nhân khẩu.

Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 đang xuất hiện tại thôn này.

Thời gian cách ly là 28 ngày, kể từ 17h ngày 29/4.

Chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân thôn Quan Nhân đang bị cách ly y tế - Ảnh: Hoàng Long

UBND tỉnh Hà Nam giao UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lý Nhân chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 toàn bộ vùng cách ly nói trên. Thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội, các nhu cầu thiết yếu của người dân vùng cách ly và lực lượng liên quan làm nhiệm vụ tại địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly; đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời với thực hiện cách ly thôn Quan Nhân, đêm qua (29/4), tỉnh Hà Nam đã huy động, điều động các lực lượng y tế khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 cho 1.068 nhân khẩu đang sinh sống tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý.

Cũng trong đêm 29/4, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy và ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, cùng lãnh đạo Sở Y tế… đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19 tại tâm dịch xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thuỷ đã yêu cầu huyện Lý Nhân và xã Đạo Lý cần tiếp tục tập trung truy vết thần tốc các trường hợp F1, xem đây là biện pháp quan trọng để ngăn chặn nguồn lây của dịch.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam cũng yêu cầu các lực lượng y tế khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm ngay trong đêm 29/4 và đảm bảo đến sáng ngày 30/4 phải lấy hết được mẫu bệnh phẩm cho 1.068 nhân khẩu tại xóm Quan Nhân, xã Đạo Lý.

Về việc cách ly y tế thôn Quan Nhân, bà Lê Thị Thuỷ chỉ đạo phải đáp ứng được hai yêu cầu: một là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, hai là phải dập dịch ngay tại chỗ trong địa bàn đang có dịch. Đồng thời, thành lập ngay các tổ “Covid cộng đồng” để tuyên truyền vận động đến từng nhà dân, hướng dẫn cho dân cách phòng chống dịch bệnh và cách kê khai y tế, đặc biệt là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giám sát hằng ngày đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để đưa đi xét nghiệm kịp thời. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để cho người dân trong khu vực cách ly yên tâm, đảm bảo cuộc sống bình thường.