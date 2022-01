Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang được Thăng hàm Thượng tướng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước đánh giá, hai Thứ trưởng Bộ Công an là những cán bộ có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản, chính quy, kiến thức và năng lực tốt; được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng và mong muốn ông Trần Quốc Tỏ và ông Lương Tam Quang cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Công an và nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là về tư duy chiến lược về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng và mong muốn các ông Trần Quốc Tỏ và ông Lương Tam Quang luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thực sự tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Công an Nhân dân; tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất và hình ảnh người chiến sỹ Công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng một cách chặt chẽ, bài bản, quyết liệt, trong đó có vụ việc tại Công ty Việt Á, kiên quyết xử lý những đối tượng đưa và nhận hối lộ, làm rõ bản chất vụ án.