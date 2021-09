Thu chi ngân sách nhà nước 8 tháng qua ra sao?

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 8, thu ngân sách nhà nước ước đạt 78,6 nghìn tỷ đồng (giảm 48 nghìn tỷ đồng so với tháng 7); trong cùng thời gian đã chi trên 115,5 nghìn tỷ đồng (tăng chi 3,6 nghìn tỷ đồng so với tháng 7), tương đương bội chi trong tháng hơn 36,9 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm nay ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách 8 tháng vừa qua trên 918 nghìn tỷ đồng. Tức ngân sách vẫn bội thu trên 82 nghìn tỷ đồng. Trong các khoản chi, lớn nhất vẫn là chi thường xuyên (hơn 652 nghìn tỷ đồng), chi trả nợ khoảng 266 nghìn tỷ đồng, trong khi chi đầu tư vẫn giải ngân rất chậm (chỉ đạt hơn 39% dự toán).

Báo cáo Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 8/2021, do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm 15/9 cho thấy: cân đối ngân sách nhà nước trong tháng 8 ghi nhận bội chi 15,4 nghìn tỷ đồng. Sau khi thu ngân sách tăng trong 6 tháng trước đó, thu ngân sách tháng 8 giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Ðiều này thể hiện tác động của chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cũng như các hoạt động kinh tế chững lại vì dịch COVID-19. Trong khi chi thường xuyên tháng 8 tăng 90% so với cùng kỳ năm trước, do phải huy động nguồn lực để chống chọi với dịch COVID-19 và mua vắc-xin.