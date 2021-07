Tháng 7, khách du lịch đến Hà Nội giảm gần 100%

TPO - Do chưa mở đường bay quốc tế, nên Hà Nội không có du khách quốc tế. Trong khi đó, khách du lịch nội địa giảm 98,6% so với cùng kỳ năm 2020

Sở Du lịch Hà Nội vừa có báo cáo về công tác quản lý và phát triển du lịch tháng 7 năm 2021. Thống kê về khách du lịch quốc tế, Sở Du lịch cho biết, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Số người nước ngoài đến Hà Nội trong thời gian này chủ yếu là chuyên gia, người lao động lưu lại làm việc tại các địa phương của Việt Nam, có đến làm việc tại Hà Nội.

Về khách du lịch nội địa, theo Sở Du lịch Hà Nội, gần nửa đầu tháng 7/2021, Hà Nội kiểm soát dịch bệnh COVID–19 tương đối tốt nên lượng khách du lịch nội địa tăng khá so với tháng 6/2021. Tuy nhiên những ngày gần đây thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác trong đó có Hà Nội tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Tháng 7/2021, ước đón 17 nghìn lượt khách, giảm 98,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch trong tháng 7/2021 ước đạt 59 tỷ đồng, giảm 98,3% so với cùng kỳ năm trước.

7 tháng đầu năm 2021, khách du lịch đến Hà Nội chỉ bao gồm khách du lịch nội địa, ước đón 2,92 triệu lượt khách, giảm 43,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch nội địa ước đạxqt 8,17 nghìn tỷ đồng, giảm 63,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về hình hình kinh doanh khách sạn, tháng 7 năm 2021, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1- 5 sao ước đạt khoảng 23.9%, giảm 1.8 % so với tháng 6/2021 và giảm 10.3 % so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1- 5 sao ước đạt khoảng 24%, giảm 8.2 % so với cùng kỳ năm 2020.