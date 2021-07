Sống ngột ngạt với mỏ than ô nhiễm

TP - Người dân sống cạnh mỏ than Nông Sơn (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) bức xúc phản ánh, thời gian qua, bãi thải mỏ than Nông Sơn bốc cháy gây mùi hôi thối, ảnh hưởng sinh hoạt, sức khoẻ.

Nhà cách mỏ than chưa đầy 1 km, thường xuyên “lãnh đủ” mùi hôi xộc lên, cùng khói bụi ngột ngạt, chị Nguyễn Thị Thanh Thương (trú xã Quế Trung) lo lắng cho sức khỏe của mình và người thân. “Mùi hôi nồng nặc của khói lưu huỳnh không khác gì họ đốt rác, giữa trời nắng nóng không thể chịu nổi. Lo nhất là người già và con nhỏ. Nhà luôn đóng kín cửa nhưng vẫn không thể ngăn được mùi hôi tấn công”, chị Thương nói.

Anh Lê Phước Nhật cho hay, nhà anh cách đó 3km nhưng mùi hôi vẫn xông lên nồng nặc, nhất là khi có gió. “Thối không ăn không ngủ được. Mình người lớn cũng không chịu nổi huống chi con nhỏ, hít mãi vào người cũng rất độc”, anh Nhật bức xúc.

Theo người dân, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng này xuất hiện hơn 1 tháng nay. Mùi hôi phát ra từ bãi thải, khói thải ra từ Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn ảnh hưởng cuộc sống. Nhiều lần dân kéo lên yêu cầu phía Cty CP Than - điện Nông Sơn xử lý, nhưng sau những hứa hẹn, hôi vẫn hoàn hôi.

Theo Sở TN&MT Quảng Nam, dự án cải tạo mỏ than Nông Sơn có diện tích 54,7 ha. Liên quan vấn đề ô nhiễm tại bãi thải mỏ than này, Sở TN&MT đã lập đoàn công tác kiểm tra. Tại buổi làm việc với Sở, phía Cty CP Than - điện Nông Sơn cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2021, điều kiện thời tiết, nhiệt độ khác thường kết hợp lượng mưa lớn cung cấp độ ẩm thích hợp đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự cháy nội sinh tự nhiên các loại đất đá đổ thải ở bãi thải của mỏ than Nông Sơn.

Cụ thể, ngày 28/5 cháy nội sinh tự nhiên một điểm nhỏ với diện tích khoảng 3m2 tại bãi thải phía bắc, Cty đã kịp thời xử lý. Ngày 15/6 phát sinh cháy nội sinh tự nhiên tại vị trí số 1 có ba điểm cháy với diện tích khoảng 1.080m2 và vị trí số 2 có ba điểm cháy diện tích khoảng 1.260 m2. Sau đó, Cty triển khai các biện pháp khắc phục như điều động phương tiện, máy móc xúc chuyển các lớp đất đá cháy, rải vôi khử mùi hôi, đổ các vật liệu không có tính gây cháy phủ lên bề mặt...

Liên quan vấn đề này, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, yêu cầu Cty CP Than - điện Nông Sơn thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi tại khu vực xảy ra sự cố cháy, tăng cường tự kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để các vị trí cháy hoặc có phát sinh hiện tượng cháy; đồng thời thực hiện đúng quy định hiện hành về bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy. “Yêu cầu xây dựng phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy tại mỏ than Nông Sơn, báo cáo Bộ TN&MT để được hướng dẫn, đánh giá cụ thể, nhất là các công trình bảo vệ môi trường của dự án”, ông Bửu nói.