Số mắc COVID-19 tăng nhiều ở nhóm chưa tiêm vắc xin

TP - Theo Bộ Y tế, trung bình số ca mắc COVID-19 ghi nhận tuần qua là hơn 81.000 ca/ngày. Tháng 3, số người mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vắc xin - hơn 1,2 triệu ca, tăng khoảng 950.000 ca so với tháng 2.

Hà Nội và 20 tỉnh, thành phố khác có số ca mắc COVID-19 từ 1.000 tới hơn 7.000 ca/ngày, trong đó Hà Nội vẫn nhiều nhất với trung bình 7.423 ca. Cách đây 1-2 tuần, khoảng 40-45 tỉnh, thành phố ghi nhận số người mắc từ 1.000 ca/ngày trở lên. Bộ Y tế nhận định, dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên cả nước; tuần qua, số mắc mới có xu hướng giảm tại hầu hết các địa phương (tổng số khoảng 80.000-100.000 ca/ngày, tương đương tuần cuối tháng 2 - thời điểm trước khi số ca mắc bắt đầu tăng cao nhất).

Đẩy mạnh tiêm mũi 3 cho người dân. Ảnh: Thái Hà

Các chuyên gia y tế nhận định, người khỏi bệnh vẫn có khả năng tái nhiễm, do vậy cần tiếp tục hoàn thành tiêm vắc xin mũi 3; triển khai các biện pháp ưu tiên quản lí, bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao; tăng cường năng lực cách li, chăm sóc, điều trị quản lý người mắc COVID-19 tại nhà; thực hiện nghiêm thông điệp “5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”.

Đến ngày 3/4, chỉ còn 37 ca tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 42 ca/ngày. Thống kê cho thấy, so với tháng trước, số người tử vong giảm mạnh, trung bình chỉ còn trên dưới 50 ca/ngày so với gần 100 ca/ngày của tháng trước. Theo Bộ Y tế, do tỉ lệ bao phủ vắc xin cao trên phạm vi toàn quốc, đối tượng nguy cơ cao đã được chăm sóc tốt, nên tỉ lệ tử vong/mắc COVID-19 trên phạm vi toàn quốc giảm sâu.

Nghiên cứu tiêm mũi 4 và tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi

Cả nước đã tiêm hơn 206,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, tỉ lệ sử dụng đạt 100,6% số vắc xin đã phân bổ (135 đợt). Tỉ lệ bao phủ vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên với mũi 1 là 100%, mũi 2 là 99,7%, mũi 3 khoảng 50%. Đối với người từ 12 - 17 tuổi, tỷ lệ mũi 1 là 99,8% và mũi 2 là 95%. Bộ Y tế cho biết tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, bảo đảm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm chủng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vắc xin. Đồng thời nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về việc tiêm mũi tăng cường 4 và tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi.

Về tiêm mũi 3, Bộ Y tế cho hay, đến ngày 31/3, đã tiêm mũi 3 cho khoảng 83% số đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Số còn lại chưa tiêm mũi 3 vì một số lí do như: số lượng người mắc COVID-19 tăng cao, trùng với thời điểm cần tiêm mũi 3, do đó có sự trì hoãn tiêm chủng; một bộ phận người dân đã tiêm 2 liều vắc xin sau khi mắc COVID-19 và bình phục có xu hướng không tiêm tiếp mũi 3 vì cho rằng đã có miễn dịch tự nhiên sau khi mắc bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương giao Sở Y tế phối hợp Sở GD&ĐT rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc độ tuổi từ 5 tới dưới 12 tuổi. Đối với trẻ thuộc lứa tuổi này mà không đi học, phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách. Cùng với đó, phối hợp tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch, miễn phí tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học (đối với những nơi tổ chức học tập trung tại trường). Cha mẹ, người giám hộ kí phiếu đồng ý tiêm chủng theo mẫu. Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế; tuyên truyền, vận động để người dân đưa trẻ từ 5 tới dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm vắc xin tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời, đầy đủ...

Bộ Y tế đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, bảo đảm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19; tăng cường vận động người dân tiêm vắc xin, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tránh bỏ sót; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát, tổ chức tiêm liều cơ bản, liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19 cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở; sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vắc xin.