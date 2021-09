Sao Việt lo lắng khi ca sĩ Lou Hoàng tiết lộ bị liệt nửa mặt

Mới đây, ca sĩ Lou Hoàng bất ngờ chia sẻ bị căn bệnh liệt dây thần kinh số 7 gây liệt nửa mặt kèm dòng trạng thái cảm thán: “Sau tất cả những gì cố gắng đây là thứ mình đáng phải nhận ư?”.

Dù không nói rõ tình trạng sức khoẻ của bản thân nhưng nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ khá sốt sắng và bày tỏ sự lo ngại cho Lou Hoàng. Nhiều người gửi lời động viên cũng như chỉ cho nam ca sĩ phương án điều trị căn bệnh này.

Trấn an Lou Hoàng, đạo diễn Võ Thanh Hoà cho biết anh từng mắc căn bệnh này năm 12 tuổi nhưng sau khi châm cứu và uống thuốc nam thì đã hồi phục hoàn toàn. Hứa Kim Tuyền, Nguyễn Phúc Thạch (Only C), Thiều Bảo Trâm và nhiều sao Việt an ủi, mong Lou Hoàng sớm bình phục.

Lou Hoàng là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ Việt Nam. Anh là ca sĩ, rapper sở hữu loạt hit như: Mình là gì của nhau, Đếm ngày xa em, Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, Yêu một người có lẽ…