Quả na: Cực tốt và cực độc, biết mà tránh khi ăn kẻo 'ân hận mấy cũng muộn'

Ngăn ngừa ung thư

Hợp chất acetogenin được tìm thấy trong quả na có tác dụng rất tốt trong việc điều trị tận gốc các thương tổn tiền ung thư da, qua đó, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư da.

Tốt cho mắt

Theo The Health Site, na là nguồn cung cấp vitamin C, A dồi dào có khả năng cải thiện thị lực. Bên cạnh đó, na cũng rất giàu riboflavin, vitamin B2 khi đi vào cơ thể có tác dụng chống lại sự hình thành các gốc tự do, ngăn ngừa các vấn đề về mắt, giúp bạn có được đôi mắt sáng, tinh anh.

Cải thiện tiêu hóa

Đồng và chất xơ của na hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường chức năng hoạt động. Sự có mặt của chất xơ giúp việc bài tiết thức ăn nhanh hơn, ngăn ngừa chứng khó tiêu và giảm táo bón hiệu quả.

Tốt cho da, răng

Nhờ có hàm lượng vitamin A cao, na là trái cây giúp cân bằng độ ẩm và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho da. Ngoài ra, thịt na mềm là phương thuốc tự nhiên để điều trị nhọt, mụn hay vết loét trên da rất hiệu quả. Đối với vỏ na, bạn có thể dùng để chữa bệnh sâu răng, ngăn ngừa viêm nướu.

Ngăn ngừa mệt mỏi

Na có thể cung cấp các dưỡng chất nhanh chóng chống lại kiệt sức và suy nhược. Hàm lượng kali trong quả na ngăn ngừa cơ bắp suy yếu và mệt mỏi bằng cách cải thiện quá trình cung cấp máu.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Na là thực phẩm tốt cho các bà bầu vì nó giúp kiểm soát tâm trạng, ngăn ngừa ốm nghén và tê toàn cơ thể. Thường xuyên tiêu thụ trái cây này trong thai kỳ cũng rất có lợi cho việc sản xuất sữa mẹ, giảm nguy cơ sảy thai và sinh non. Na cũng thúc đẩy quá trình phát triển não bộ, hệ thần kinh và hệ miễn dịch của thai nhi.

Giúp ngăn ngừa hen suyễn tái phát

Na là trái cây có hàm lượng vitamin B6 cao, có tác dụng làm giảm tình trạng viêm nhiễm tại đường dẫn khí, giúp thông thoáng đường thở, ngăn ngừa hen tái phát. Đồng thời giảm ngăn ngừa các cơn ho.

Giúp tim khỏe, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp

Hàm lượng magie trong quả na đem đến một trong những tác dụng tuyệt vời nhất cho sức khỏe, đó là ngăn ngừa những cơn đau tim, làm giãn các cơ.

Vitamin B6 có trong quả na cũng giúp của các nomocystein (acid amin lấy từ protein trong thức ăn, hấp thu vào máu và làm tăng nguy cơ gây bệnh tim), giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim.

Quả na giàu kali và magie, hai khoáng chất có tác dụng điều hòa huyết áp cơ thể. Quả na dùng được cho cả người huyết áp cáo và huyết áp thấp.

Làm giảm lượng cholesterol

Na chứa hàm lượng niacin và chất xơ cao nên có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Điều này rất tốt với các bệnh nhân gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, người có nguy cơ xơ vữa động mạch….

Tốt cho người thiếu máu

Với hàm lượng sắt cao, na thực sự là một siêu thực phẩm dành cho người thiếu máu. Những người mới ốm dây, phụ nữ mang thai đều nên ăn na để bổ sung sắt và phòng ngừa táo bón. Những người mắc bệnh thiếu máu do thiếu sắt càng nên ăn na hàng ngày để hỗ trợ điều trị bệnh.

Ngăn ngừa viêm khớp

Hàm lượng magie trong quả na có tác dụng cân bằng lượng nước trong cơ thể, loại bỏ axit ra khỏi các khớp và làm giảm nguy cơ bị viêm khớp, gout, tràn dịch ổ khớp…

Nhóm người cần kiêng ăn na để bảo vệ sức khỏe

Người thừa cân béo phì

Na là loại quả chứa nhiều đường, cung cấp nhiều năng lượng nên người thừa cân béo phì không nên ăn nhiều. Nếu ăn một quả na loại 200 – 250g thì cũng tương đương với 1 bát cơm, cho nên nếu ăn nhiều các loại quả ngọt này thì việc tăng cân là chuyện đương nhiên.

Người bị mụn nhọt

Một số người có cơ địa hay bị mọc mụn nhọt, rôm sảy, hay bị chắp lẹo mắt thì cũng không nên ăn nhiều na vì hàm lượng đường cao trong quả sẽ làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu - nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, chốc lở.

Người suy thận

Người suy thận cũng không nên ăn nhiều na vì đây là thực phẩm giàu kali, không tốt cho người mắc bệnh cần ăn kiêng.

Ăn nhiều dễ mọc mụn, táo bón

Na được nhiều người ưa thích và nhầm tưởng là quả “lành tính”, nhưng thực ra na lại là một trong số các loại quả gây nóng cho cơ thể. Chỉ cần một vài quả là khiến da bị nổi mụn cho một số người vốn sẵn tính nóng trong người. Thậm chí, tình huống xấu hơn là nhiều người khi ăn na xong sẽ bị táo bón, mọc mụn.

Có tác dụng giảm cân

Nhiều người cho rằng, ngọt lịm, vị ngon nên dễ ăn nhiều vì vậy rất dễ tăng cân. Tuy nhiên, ưu điển rất lớn trong quả na là chứa rất nhiều vitamin C, không chứa chất béo bão hòa và cholesterol, hàm lượng natri thấp, nên rất có lợi cho những người ăn kiêng hoặc đang có ý định giảm cân.

Hãy thêm vào khẩu phần ăn mỗi ngày của bạn 1 quả na . Bạn sẽ thấy tác dụng giảm cân rõ rệt sau vài tuần.

Không ăn na còn ương

Sử dụng những quả na chưa chín kĩ hoặc chín nẫu đều không tốt. Trong na chín nửa chừng có chứa chất Tannin, khi chất này kết hợp với thức ăn hàng ngày sẽ tạo ra những hợp chất khiến cho hệ tiêu hóa bị ứ đọng, khiến bạn bị táo bón khó tiêu.

Không cắn vỡ hạt na khi ăn

Hạt của qủa na thể dùng để làm thuốc chữa bệnh nhưng lại có độc tố cao. Vì vậy khi ăn nên cẩn thận, nếu sơ ý nuốt phải hạt thì không sao vì hạt na có vỏ dày và cứng bao bọc, còn nếu cắn vỡ hạt na thì độc tố trong nhân hạt na rất dễ phát huy tác dụng, gây hại cho cơ thể.

Người tiểu đường không ăn nhiều

