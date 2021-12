'Nóng' việc gia hạn vắc xin, Vimedimex đấu giá đất

Cá thể hóa trách nhiệm người có chức vụ

Trả lời câu hỏi của báo chí về kết quả điều tra vụ bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Vimedimex Nguyễn Thị Loan, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, với những vụ án tham nhũng dư luận bức xúc, đặc biệt là người đứng đầu có chức vụ cao, có ảnh hưởng trong cộng đồng mà vi phạm pháp luật, trước khi cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đều họp để nghe lại các báo cáo, xem xét rất cẩn trọng các vụ việc.

Đặc biệt, khi khởi tố những người có ảnh hưởng, có chức vụ, quyền hạn, Bộ trưởng yêu cầu cơ quan điều tra phải cá thể hoá rất rõ trách nhiệm của người vi phạm, xem có vi phạm không? Nếu quyết định của người đứng đầu vì dân, vì cái chung, có sai nhưng không có tiêu cực thì sẽ được xem xét một cách khác so với những người “có ăn chia, có phần trăm, phần chục gì đó, có tiêu cực thì rõ ràng phải xử lý”.

“Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu Bộ Công an ưu tiên làm trước một số vụ việc, trong đó có các sai phạm trong lĩnh vực y tế, đấu thầu đất đai. Theo đúng chủ trương là xử lý một vụ án cảnh tỉnh cả một vùng, cả một lĩnh vực. Lợi ích của người được hưởng đầu tiên là nhân dân. Liên quan đến các bệnh viện thì rõ ràng người bệnh sẽ được hưởng nhiều lợi ích”, ông Xô cho hay.

Liên quan đến vụ cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Tướng Xô cho biết, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận, cơ quan tố tụng tiếp tục làm việc. Về vụ bị can Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Vimedimex, Tướng Tô Ân Xô cho biết, đây là vụ đấu thầu đất đai.

Sau khi UBND thành phố Hà Nội quyết định cho huyện Đông Anh đấu thầu diện tích đất là 49.000 m2, công ty này lập tức tiến hành các biện pháp như vây thầu, cho tất cả các công ty con, cá nhân đi đấu thầu; dùng các biện pháp câu móc với cơ quan liên quan.

Giá đất lúc đó được xác định là 500 tỷ nhưng đã hạ xuống còn 300 tỷ để thắng thầu. Ba công ty đấu thầu vòng 1,2,3,4 đều cùng 1 giá như nhau và đều xin bỏ thầu. Sau đó bốc thăm, cả 3 công ty đó đều của Nguyễn Thị Loan. Theo ông Xô, tới đây cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ.

Gia hạn vắc xin không ảnh hưởng đến chất lượng

Liên quan đến việc gia hạn vắc xin Pfizer, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định: “Việc tăng thời gian vắc xin lên 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng”.

Theo ông Thuấn, việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, ông Thuấn cho biết, từ thời điểm các cơ quan phê duyệt nói trên, các lô vắc xin Pfizer đã sản xuất trước đây có hạn sử dụng 6 tháng thì tự động tăng hạn dùng lên 9 tháng. Các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn trên lọ vắc xin theo hạn sử dụng của nhà sản xuất và chỉ có thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vắc xin lên 9 tháng.

“Mọi vắc xin về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

“Trong thời gian tới, nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu và nếu đảm bảo ổn định, chất lượng, nhà sản xuất sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan thẩm quyền để tăng hạn sử dụng của vắc xin đến 12, 18 hoặc 24 tháng”, ông Thuấn nói và dẫn lại lời Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, nhấn mạnh về việc gia hạn vắc xin Pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn.

Trả lời câu hỏi về kế hoạch mở lại đường bay quốc tế để bà con về quê ăn Tết mà vẫn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ GTVT đã xây dựng kế hoạch về việc mở lại đường bay và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đưa ra các quốc gia dự kiến, với lộ trình khác nhau.

Tuy nhiên, việc nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách phụ thuộc vào khả năng phòng chống dịch, tỷ lệ tiêm vắc xin cho người dân, cũng như kết quả đàm phán, thống nhất với các nước/vùng lãnh thổ về công nhận “hộ chiếu vắc xin”.