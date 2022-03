Nỗ lực đáng khen của đội tuyển Việt Nam

Đẳng cấp vượt trội của tuyển Nhật Bản

Kết quả này dù vậy mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn về mặt chuyên môn khi cả hai đội đều không đưa ra sân lực lượng mạnh nhất. Phía đội tuyển Việt Nam, do ảnh hưởng COVID-19 và chấn thương, HLV Park Hang-seo đã không thể có đội hình mạnh nhất. Đội tuyển Việt Nam vắng Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Hoàng Đức và cả Tiến Linh, Lương Xuân Trường. Nhật Bản do đã giành vé tham dự VCK nên cũng cất nhiều trụ cột trên ghế dự bị hoặc trả về CLB chủ quản sớm. HLV Moriyasu đã thay tới 9 vị trí so với trận thắng Australia 2-0 ở vòng đấu trước.

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn để vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á

Nhật Bản dù vậy với đẳng cấp vượt trội vẫn chiếm ưu thế trong phần lớn trận đấu. Theo thống kê tới phút 85, tỉ lệ giữ bóng của đội chủ nhà lên đến 72%. Các chân sút Nhật Bản cũng tung ra tới 24 pha dứt điểm, so với chỉ 1 cơ hội của đội tuyển Việt Nam. Dễ thấy so với cuộc chạm trán ở lượt đi, đội tuyển Nhật Bản không có sự thay đổi trong lối chơi. Họ vẫn tiếp cận trận đấu với tốc độ chậm, không quá vội vàng.

Tuy nhiên sau khi bị dẫn trước 1-0 ở phút 20, đội chủ nhà đã đẩy cao tốc độ trận đấu. Đặc biệt trong hiệp 2, mức độ vây hãm khung thành đội tuyển Việt Nam cũng trở nên dồn dập hơn. Điều này khiến cho các hậu vệ Việt Nam không duy trì được cự li đội hình và hệ thống phòng ngự chắc chắn như trong hiệp 1. Các sai sót và lỗ hổng bắt đầu hiện ra và một trong số đó là tình huống bắt bóng không dính của Nguyên Mạnh ở phút 54, tạo điều kiện để Yoshida đá bồi gỡ hoà 1-1 cho Nhật Bản. Trong thời gian còn lại, đội chủ nhà tiếp tục vây hãm khung thành đội tuyển Việt Nam và tạo được 1 số cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Hài lòng với một số nhân tố trẻ

Điểm sáng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam hôm qua là nỗ lực rất lớn của các cầu thủ. Quang Hải và các đồng đội rất chịu khó đeo bám, áp sát đối thủ ngay từ phía bên kia sân. Cách chơi này có vẻ như đã khiến cho Nhật Bản phần nào đó bị bất ngờ. Hàng tiền vệ với Quang Hải được kéo lùi thấp để hỗ trợ cho Tuấn Anh và Hùng Dũng cũng rất tự tin phối hợp với nhau.

HLV Park Hang-seo cũng có thể hài lòng với màn trình diễn của một số nhân tố trẻ như Tấn Tài, Việt Anh hay Thanh Bình, Tuấn Hải. Ngoài pha đánh đầu ghi bàn ở phút 20, Thanh Bình đã thể hiện sự tự tin khi được HLV Park Hang-seo sử dụng trong đội hình chính. Bàn thắng cho thấy khả năng chọn vị trí và đọc tình huống tốt của Thanh Bình, cũng như khả năng quan sát tốt của Công Phượng. Tương tự, Tấn Tài và Việt Anh cũng chơi bóng rất chững chạc trước đối thủ ở đẳng cấp châu lục. Tuấn Hải sau những trận đầu bỡ ngỡ đã dần hoà nhập với lối chơi chung của toàn đội.

Kết thúc Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đứng cuối bảng B với 4 điểm sau 9 trận, thắng 1, hoà 1, thua 7. Về cơ bản, như HLV Park Hang-seo thừa nhận, giữa đội tuyển Việt Nam và các đội bóng hàng đầu vẫn còn khoảng cách chưa thể san lấp. Tuy nhiên, hành trình tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á là trải nghiệm quý đối với các tuyển thủ. Qua giải đấu này, HLV Park Hang-seo có thể “lọc” ra những nhân tố tiềm năng để tiếp tục phát triển, tạo thế hệ kế cận cho bóng đá Việt Nam.

