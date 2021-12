Những người trẻ nơi 'phố già' mùa dịch

Người trẻ tìm về sự tĩnh lặng ở phố cổ Hội An. “Tôi vừa tốt nghiệp hè năm nay, do có ý định sống và làm việc ở Đà Nẵng sau khi học xong nên tôi quyết định ở lại. Nhưng buồn thay là dịch lại bùng phát ngay sau khi tốt nghiệp nên đến giờ tôi vẫn đang làm các công việc tự do, chưa có công việc ổn định. Thường ngày nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến cuộc sống vội vã hơn, nên cuối tuần tôi hay ghé Hội An để nhịp sống của mình được chậm lại một chút”, anh Trần Văn Hoàng, quê ở thành phố Thanh Hóa, cho hay - ảnh Tài Anh Hà