Nhiều phụ huynh ở Quảng Ngãi e ngại cho trẻ mầm non đến trường

Hôm nay (14/2), học sinh bậc mầm non, tiểu học ở Quảng Ngãi đã đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng dịch của dịch COVID-19. Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, các trường mầm non đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về việc cho con đi học trở lại. Tuy nhiên, phần lớn phụ huynh vẫn còn e ngại, chưa muốn con trở lại trường.

Tâm lý e ngại của phần lớn phụ huynh học sinh khối tiểu học, mầm non, nhất là khối mầm non là do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi đó, học sinh tiểu học, mầm non nằm trong nhóm chưa được tiêm vắc xin.

Trao đổi với PV, đại diện Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi cho biết, đối với bậc mầm non tại các trường như Bình Minh, Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỷ lệ đến lớp của học sinh từ 20-35%.

Cô Tân Thị Cẩm Hương - Hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh, TP Quảng Ngãi cho biết, qua báo cáo của giáo viên trong sáng nay (14/2), số lượng học sinh đến trường khoảng 20% trên tổng số 504 học sinh. Trước khi cho các cháu đi học lại, trường cũng đã tổ chức họp phụ huynh để khảo sát lấy ý kiến. Tuy nhiên chỉ có 34% phụ huynh cho con đến lớp số còn lại vẫn lo sợ dịch và chưa đồng ý đưa con đến trường.

Sáng nay Trường mầm non Bình Minh, TP Quảng Ngãi chỉ có khoảng 20% trên tổng số 504 học sinh đến lớp

“Trước khi đón học sinh đến lớp, trường cũng đã tổ chức tổng vệ sinh và khử khuẩn ở các phòng học, vật dụng dạy học, học sinh trước khi vào phòng học phải sát khuẩn tay. Ngoài ra, trường cũng đã tổ chức test cho các cán bộ và nhân viên trước khi đi dạy. Bên cạnh đó, phụ huynh chỉ việc đưa con đến cổng trường và để nhân viên ra đón vào chứ không cho phụ huynh đưa đón con trong trường đề phòng việc lây lan dịch bệnh”, cô Hương nói thêm.

Tương tự tại huyện Tư Nghĩa, đại diện Phòng GD&ĐT chia sẻ, qua báo cáo sơ bộ tại 2 trường mầm non Hoạ Mi, thị trấn La Hà và mầm non Nghĩa Lâm, xã Nghĩa Lâm, số bé đến trường lần lượt là 100/290 cháu, chiếm tỷ lệ 34,4% và 100/280 cháu, chiếm tỷ lệ 35,7%...

Đối với khối lớp 1 của bậc tiểu học, đại diện Phòng GD&ĐT nhiều địa phương cho biết, số học sinh đến lớp tương đối đông, với tỷ lệ từ 60-80% học sinh/lớp.

Sát khuẩn cho trẻ bậc mầm non trước khi vào lớp.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi cho biết, trước khi đón học sinh bậc mầm non và tiểu học trở lại trường, Phòng đã chỉ đạo các trường trực thuộc chuẩn bị khá chu đáo, đặc biệt là các phương án phòng chống dịch.

“Quan điểm của Phòng GD&ĐT đối với việc quay lại trường của học sinh, đặc biệt khối lớp 1 mang tính động viên và tinh thần tự nguyện của phụ huynh là chính, không có bất cứ yêu cầu, hay bắt buộc gì. Nếu phụ huynh nào e ngại thì để con em ở nhà và giáo viên sẽ cung cấp tài liệu, kiến thức bằng hình thức online”, ông Hưng nói.

Được biết, trước đó 7/2 học sinh trường THCS, THPT và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên ở Quảng Ngãi đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng dịch COVID-19.