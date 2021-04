Nhiệt huyết của ông Bí thư huyện nghèo

“Trên nóng dưới cũng nóng”

Sáng sớm 16/4, hàng trăm doanh nghiệp (DN) từ Trung ương, Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh thành khác đã có mặt tại thị trấn Liên Sơn, trung tâm huyện Lắk dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư. “Chúng tôi sẽ xem nhà đầu tư đến với huyện là công dân trên địa bàn. Thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của huyện”, Bí thư Võ Ngọc Tuyên hồ hởi nói.

Theo ông Tuyên, năm 2020 là năm đầu tiên địa phương này được công nhận Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, được Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt, trong đó có chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, kinh tế-xã hội không ngừng được đổi mới.

“Dẫu vậy, huyện vẫn còn nghèo. Năm vừa rồi chúng tôi chỉ thu ngân sách được hơn 35 tỷ đồng. Huyện luôn xác định môi trường đầu tư là yếu tố hàng đầu, quyết định đến kết quả thu hút đầu tư vào địa phương”, ông Tuyên nói và cho biết hiện rất nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu và đăng ký đầu tư các dự án lớn.

Ông Nay Y Phú, Chủ tịch UBND huyện Lắk, cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư bằng các chính sách thiết thực như miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian DN xây dựng dự án; ưu đãi thuế thu nhập DN với thuế suất 10% trong 15 năm đầu, miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định…

Theo Bí thư huyện Lắk, tại hội nghị lần này, huyện đã xác định 19 dự án trọng điểm về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, phát triển đô thị, dự án thương mại - dịch vụ và du lịch để mời gọi các nhà đầu tư.

Ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ KH&ĐT) nói rằng, Lắk là một trong số ít huyện trên phạm vi cả nước tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, và là huyện nghèo nhất tỉnh Đắk Lắk. “Đây là minh chứng cho thấy câu chuyện “trên nóng dưới lạnh” đã thay đổi thành “trên nóng dưới cũng nóng”, trên tích cực dưới cũng tích cực”, ông Hiếu nói. Theo ông Hiếu, cộng đồng DN rất quan tâm chủ trương, sự minh bạch và cách tiếp cận thông tin dễ dàng, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền, trực tiếp là Huyện ủy và UBND huyện. “Hội nghị là bước khởi đầu của các chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư của DN, phải tiếp tục hiện thực hóa trong trong gian tới”, ông nói.

Sau khi tuyển chọn không đậu chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Đắk Lắk Nguyễn Văn Hà được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo. Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu An dự kiến tới đây được điều động làm Bí thư Huyện ủy Krông Năng. Ông Hà và bà An từng là hai ứng viên tuyển chọn chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk do tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày 19/3/2020. Trong cuộc tuyển chọn này, ông Võ Ngọc Tuyên, Phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk khi đó, đạt điểm cao nhất và được Tỉnh ủy Đắk Lắk làm hồ sơ, thủ tục để bổ nhiệm chức danh này.