Nhập đơn tố giác của nhà báo Hàn Ni vào vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - Hôm nay (29/4), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra năm 2021-2022 tại TPHCM, do bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, cư trú quận 1, TPHCM) thực hiện.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của bà Đặng Thị Hàn Ni tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân và đe dọa giết người.

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm công an công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam. Ảnh: CA

Do đơn tố giác về tội phạm của bà Đặng Thị Hàn Ni có liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng, nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành nhập đơn này vào vụ án đang điều tra để điều tra chung.

Liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, như Tiền Phong đã đưa tin, vào ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng gửi cho cơ quan này.