Nhân viên y tế mặc đồ kín mít phơi mình chảo lửa Bắc Giang

Mặt trời đứng bóng, nắng gay gắt, oi ả khó chịu. Phóng viên Tiền Phong với bộ đồ bảo hộ sau khi qua nhiều chốt kiểm soát dịch nghiêm ngặt đã vào được My Điền 3 - một trong những thôn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất ở tỉnh Bắc Giang. Thôn My Điền 3 (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) vắng vẻ, ngoài đường gần như không một bóng người.

Mặc đồ kín mít phơi mình chảo lửa

Anh Thân Minh Hiếu, thành viên Tổ COVID cộng đồng của My Điền 3, đưa phóng viên đến điểm lấy mẫu trong thôn. “Người dân trong thôn cách ly ở trong nhà còn thấy khó chịu với thời tiết này. Trong khi, các nhân viên y tế mặc bộ đồ bảo hộ phải phơi mình ngoài trời”, anh chia sẻ.

Chúng tôi vào giữa thôn My Điền 3 lúc 11 giờ trưa, mặt đường bốc hơi hầm hập. Một nhóm sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng chuẩn bị kết thúc công việc lấy mẫu xét nghiệm. Điểm lấy mẫu được dựng ven đường, bên trên có mái tôn che. Từ xa không thể phát hiện nhưng khi lại gần, nhìn vào quần áo bảo hộ của nhóm lấy mẫu mới biết đã ướt sũng mồ hôi. Quần áo bảo hộ rộng lùng thùng nhưng có khi bám sát vào người vì ướt.

Nguyễn Quốc Việt, thành viên trong nhóm, với bộ đồ bảo hộ kín mít đang áp túi nước đá lạnh vào bụng. Bên cạnh, một bạn nam trong nhóm áp túi nước đá lên lưng một bạn nữ. “Trời nóng quá, chúng em phải áp nước đá vào người để hạ nhiệt”, Việt nói.

Ngày 31/5, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y dược Hải Phòng phụ trách lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thôn My Điền 3 từ 6 giờ sáng. “Mấy hôm nay, thời tiết nắng nóng, chúng em lấy mẫu vất vả lắm, có bạn không chịu được nên kiệt sức, có người ngất. Sáng nay, chúng em đã làm xong khu vực này, còn một số nhóm vẫn đang làm tiếp ở các khu vực khác trong thôn”, Việt cho hay.

Ngồi bên cạnh, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 2000) ngồi bệt xuống đường sau những giờ vất vả làm việc dưới nắng nóng oi bức. Nghỉ một lúc, Quỳnh Anh cởi bộ đồ bảo hộ, toàn thân ướt sũng.

“Hai hôm nay, chúng em đi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và công nhân ở ngoài trời. Chúng em mặc bộ bảo hộ kín mít suốt quá trình làm việc, trời lại nóng gắt nên cảm giác bí bách, nhất là con gái lại càng khó chịu. Hôm nào làm muộn, chúng em có khi làm thông qua trưa đến gần 2 giờ chiều”, Quỳnh Anh tâm sự.

Yêu thương hết lòng

Hơn 12 giờ trưa, nắng nóng lên đỉnh điểm, chiếc điện thoại của tôi nổi thông số nhiệt độ ngoài trời lên 39 độ C. Trong một ngõ nhỏ ở thôn My Điền 3, một nhóm sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng vẫn đang cặm cụi lấy mẫu xét nghiệm cho vài chục công nhân ở một khu nhà trọ. Điểm lấy mẫu ở ngoài trời, cũng dưới mái tôn của một hộ dân. Trên ghế ngồi của sinh viên y tế lấy mẫu xét nghiệm đều có túi nước đá hạ nhiệt. Cứ mỗi lần lấy mẫu xong, sinh viên y tế lại xịt khử khuẩn toàn thân. Mùi hóa chất nồng nặc trong thời tiết oi bức khiến cảm giác càng khó chịu.

Xong công việc lấy mẫu xét nghiệm, Nguyễn Tiến Nghìn, thành viên trong nhóm lấy mẫu, cho hay, đoàn luôn nhận được sự hợp tác và quan tâm của người dân. Khi đến nơi, người dân đã chuẩn bị sẵn bàn ghế, nước uống, quạt mát. Tuy nhiên, các thành viên trong đoàn không thể bật quạt hay uống nước trong quá trình làm việc.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, khu vực My Điền (bao gồm các thôn My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3 cạnh nhau) là một trong ba địa điểm (cùng với thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, Việt Yên và thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, Việt Yên) có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất tỉnh. My Điền 1, Mỹ Điền 2 và My Điền 3 có khoảng 28.000 công nhân và cư dân.