Nhạc sỹ Vũ Thành An: Người đẹp nào đi lấy chồng cũng có một mối tình mang theo

TPO - Tác giả của những “Bài không tên” độc nhất vô nhị trong kho tàng ca khúc Việt nói như “đinh đóng cột”: “Bao giờ một người đẹp đi lấy chồng cũng có một mối tình mang theo”. Đến nay, Vũ Thành An đã sáng tác được hơn 140 “Bài không tên” nhưng rất, rất nhiều “Bài không tên” chưa có cơ hội được trình diễn để tới gần hơn với công chúng.

Mới đây, nhạc sỹ Vũ Thành An đã xuất hiện trong chương trình Music Box do Trung tâm Thúy Nga thực hiện, cùng 3 ca sỹ, là những giọng ca thành công với nhạc phẩm của ông. Nhạc sỹ tiết lộ lý do vì sao ông không đặt tên cho bài hát, mà lấy luôn là “không tên”: “Tôi bắt đầu viết nhạc năm 63, 64, khi 20, 21 tuổi. Lúc đó nền văn nghệ ở miền Nam rất là phong phú, không chỉ bên nhạc, mà văn chương, hội họa đều thế. Không khí rất vui. Riêng về các nhạc sỹ viết nhạc đã có đến trăm vị. Tôi thấy đơn độc và nghĩ: Mình phải làm cái gì đó để người ta để ý đến mình, các ông ấy nổi tiếng quá rồi, mình thì mới bước chân vào. Hồi đi học, thầy của tôi nói: Muốn làm gì thành công, phải có gì đó đặc biệt thì người ta sẽ chú ý. Nếu tôi đặt tên cũng không thể nào hay hơn các ông kia được. Thôi thì mình đứng riêng một chỗ, mình không đặt tên”.

Nhạc sỹ Vũ Thành An trong "Music Box" (Ảnh: Chụp từ màn hình)

Nhiều “Bài không tên” của Vũ Thành An đã trở nên nổi tiếng, được nhiều thế hệ yêu thích. Ông có “Bài không tên số 1”, “Bài không tên số 4”, “Bài không tên số 2”… Nhiều người thường nghĩ, số thứ tự trong những “Bài không tên” thể hiện trật tự thời gian ra đời của các tác phẩm. Nhạc sỹ Vũ Thành An phủ nhận điều này: “Những bài từ số 1 đến số 10 đó là những sáng tác của tôi trong thời gian còn đi học trung học. Khi tôi phát hành bài “Tình khúc thứ nhất”, có yêu cầu của nhiều người là muốn nghe thêm. Với lại có điều đặc biệt, sau khi phổ biến bài “Tình khúc thứ nhất” năm 1965 thì năm 67 tôi nhập ngũ, vắng mặt một thời gian. Khi tôi trở lại, năm 67, tôi lại nghĩ mình phải có gì đặc biệt nên có “Bài không tên số 2”. Tôi tin mình phát hành sẽ thành công vì tôi biết, hầu như người con gái nào đi lấy chồng chẳng có một mối tình đầu, nhất là người con gái đẹp. Bao giờ một người đẹp đi lấy chồng cũng có một mối tình mang theo”. Đúng như dự đoán của nhạc sỹ Vũ Thành An, “Bài không tên số 2” được lòng khán giả yêu nhạc Việt đến tận bây giờ: “Đời người con gái ước mơ đã nhiều/Trời cho không được mấy đến khi lấy chồng/Chỉ còn một mối tình mang theo”.

Không chỉ thành công với nhạc Phú Quang, Ngọc Anh còn thành công với một số ca khúc của Vũ Thành An. Trong chương trình chị hát "Bài không tên số 4", "Hoài niệm"... (Ảnh: Chụp từ màn hình)

Cũng trong buổi trò chuyện, nhạc sỹ Vũ Thành An chia sẻ, những “Bài không tên” không hẳn là những sáng tác đầu tay: “Hồi đó có phong trào in những tập nhạc. Ông Trịnh Công Sơn cũng ra, các ông khác cũng ra, người ta cũng yêu cầu tôi ra một tập 10 bài, tôi mới gom góp lại để ra một tập. “Bài không tên số 4” nằm trong thời điểm đó”.

Trong số những “Bài không tên” nổi tiếng của Vũ Thành An, ám ảnh và xót xa hơn cả chính là “Bài không tên số 4”. “Bóng hồng” trong “Bài không tên số 4” là một người phụ nữ rất đẹp và nổi tiếng ngoài đời: “Khi tôi viết thì tôi không nghĩ sẽ phổ biến bài đó vì rất là riêng tư. Có những điều mà chỉ tôi và người đó biết thôi. Mình nói ra người ta cũng không thể thông cảm được. Nhưng vì nhu cầu phải ra tập nhạc thì thôi tôi phải lấy nó, đặt tên là “Bài không tên số 4”. Ca khúc này là sự liên hệ giữa tôi với một người rất là đẹp nhưng cuộc sống gia đình không thành công. Cô ấy đẹp, nổi tiếng nhưng gia đình đổ vỡ , mỗi lần gặp tôi là cô khóc, khóc như mưa, phải nói dễ sợ lắm. Về sau này tôi cũng có gặp một số cô, các cô cũng có khóc nhưng không bằng cô này. Tôi càng chia sẻ thì cô càng trút nỗi buồn. Cô đổ vỡ gia đình khi đã có 3 đứa con trai. Cô ấy nổi tiếng đến mức đi ra ngoài đường ai cũng biết cô ấy”. “Bài không tên số 4” nhuốm tiếng khóc và nước mắt, vì thế: “… Mai về sau nước mắt có cạn/Khi xa đời thương cho đàn con/Triệu người quen có mấy người thân/Khi lìa trần có mấy người đưa”.

Vũ Thành An đã có “Bài không tên cuối cùng”: “Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói/Nói ra nhiều cũng vậy thôi/Ôi đớn đau đã nhiều rồi/Một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì…”. Nhưng không có nghĩa sau khi viết “Bài không tên cuối cùng” nhạc sỹ gác bút, ông vẫn tiếp tục viết. Tiết lộ của Vũ Thành An chắc chắn khiến người hâm mộ ngạc nhiên: Hiện nay ông có hơn 140 “Bài không tên”. Tuy nhiên, rất nhiều “Bài không tên” chưa có cơ hội để ra mắt khán giả. Cũng có “Bài không tên” ông phổ thơ, như trường hợp “Bài không tên số 50”: “Năm 91, tôi sang Mỹ, tôi gặp một người, vị đó đọc cho tôi mấy câu thơ: “Em bảo anh đi đi/Sao anh không đứng lại”, tôi thấy hay quá. Vị đó không cho tôi biết tác giả là ai. Tôi phổ 4 câu thơ mà vị ấy đọc và viết thêm để phát triển ý. Đó là “Bài không tên số 50”, Vũ Thành An nói.

Trần Thu Hà hát "Bài không tên số 50" (Ảnh: Chụp từ màn hình)