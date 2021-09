Ngày đêm đi chợ giúp bà con biên giới những ngày phong tỏa

Từ ngày 7/9 đến nay, huyện Quế Phong (Nghệ An) ghi nhận 12 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 8 ca cộng đồng. Nhận định những ca bệnh này rất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 toàn bộ xã Tri Lễ và Mường Nọc và biện pháp nâng cao trên một mức so với Chỉ thị 16 xóm chợ (xã Tri Lễ) và xóm Phong Quang (xã Mường Nọc).