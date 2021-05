Một ứng viên đại biểu Quốc hội rút khỏi danh sách ứng cử

TPO - Một ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang do những yếu tố cá nhân, trong đó có vấn đề về sức khỏe, đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Sáng 14/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, đã có thêm một trường hợp ứng cử viên xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Cụ thể, đó là trường hợp ông Nguyễn Thế Anh, tại tỉnh Kiên Giang. Ông có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Về trường hợp này, bà Thanh lý giải, theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, một trong những điều kiện để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội là phải “có đủ sức khỏe” để thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Thế Anh, mặc dù đã được Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang đề nghị và Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trong danh sách chính thức người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhưng do những yếu tố cá nhân, trong đó có vấn đề về sức khỏe, ứng cử viên đã có đơn trình bày lý do và xin rút khỏi danh sách ứng cử.

“Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét, cân nhắc tình hình nhân sự thực tế của địa phương và chấp thuận với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang về việc rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thế Anh, đồng thời điều chỉnh lại số lượng và nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội tại hai trên tổng số ba đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội đã được ấn định”, bà Thanh cho hay.

Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV có hai ứng cử viên đã có tên trong danh sách chính thức và có kết quả trúng cử. Tuy nhiên, căn cứ tình hình nhân sự cụ thể, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Trịnh Xuân Thanh và hủy tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu, điều đó thể hiện sự quyết tâm của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc cương quyết không để lọt những người không xứng đáng làm đại biểu Quốc hội.

“Mặc dù Quốc hội khóa XIV không bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội như quy định, nhưng với tinh thần: Chấp nhận bầu thiếu chứ không để bầu sai, tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng, đạo đức, trí tuệ của người ứng cử đại biểu Quốc hội được đặt lên hàng đầu”, bà Thanh khẳng định.

Theo bà Thanh, đối với những trường hợp phải rút tên khỏi danh sách ứng cử viên chính thức, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã kịp thời điều chỉnh số lượng ứng cử viên bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri tại từng đơn vị bầu cử. Như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV đã được phân bố.

Trước đó, sau hội nghị hiệp thương vòng 3, có 2 ứng cử viên rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong đó có Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội khóa XIV rút khỏi danh sách vì lý do sức khỏe và bà Phạm Thị Bích Ngọc, Hàm vụ trưởng Văn phòng Quốc hội, rút khỏi danh sách vì lý do gia đình.

Ông Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 10/8/1973, Tỉnh uỷ viên; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang