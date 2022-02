Món đồ quan trọng không thể thiếu khi cúng Vía Thần Tài

Theo quan niệm dân gian, thứ không thể thiếu trên ban thờ ngày vía Thần Tài chính là Tỏi. Bình thường, khi thắp hương cúng thần Phật, gia tiên, tuyệt đối không được dùng tỏi, càng không được để tỏi lên ban thờ. Nhưng với ban thờ Thần Tài nên để một ít tỏi khi hành lễ.

Tỏi được biết đến là thứ có tác dụng xua đuổi tà ma, làm tan ám khí. Theo phong thủy, tỏi đặt ở ban thờ Thần Tài giúp cho các thần linh tỉnh táo và sáng suốt hơn, dễ dàng phân biệt người tốt kẻ xấu, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

Chính vì thế, khi cúng vía Thần Tài tốt nhất nên bày thêm 1 đĩa tỏi gồm 5 củ tỏi tươi, nguyên vẹn và đẹp mắt. Nếu chỗ thờ cúng rộng rãi, bạn có thể bày cả bó tỏi lại càng tốt hơn.

Việc nên làm trong ngày vía Thần Tài

Lau dọn bàn thờ Thần Tài: Vì đây được xem là nơi rất linh thiêng trong mỗi gia đình. Vào ngày Thần Tài gia chủ nên lau dọn thật sạch sẽ, có thể dùng rượu để tẩy xú uế.

Mở tất cả các cửa khi hành lễ: Làm lễ cúng Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng phải trang nghiêm, thanh tịnh, sạch sẽ nên trước khi thực hiện lễ cúng Thần Tài gia chủ tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề, mở tất cả các cửa (cửa sổ hướng Tây- cửa hướng Tài Lộc) để đón nhận nguồn năng lượng tích cực và tài lộc cho gia đình.

Mua vàng lấy may: Theo truyền thống văn hóa của người dân Việt thì vào ngày vía Thần Tài mọi người thường đi mua vàng đặt lên bàn thờ của thần Tài, cúng xong mang theo vàng đó bên mình với hi vọng gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt. Nếu bạn cầu Tài thì nên mua 5 chỉ vàng. Bạn cầu Phát thì mua 2 chỉ vàng và cầu Lộc thì mua 1 chỉ.

Việc không nên làm trong ngày vía Thần Tài

Vị trí đặt ban thờ Thần Tài: Không đặt ban thờ Thần Tài gần những nơi không sạch sẽ như nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp hay nơi phơi đồ…. sẽ làm mất đi sự tôn kính. Ngoài ra, không đặt ban thờ Thần Tài ở lối đi lại sẽ làm mất đi sự tôn kính, thanh lịch nơi thờ cúng.

Hướng đặt ban thờ Thần Tài: Không đặt ban thờ Thần Tài nhìn ra hướng Ngũ Quỷ (tức hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam).

Trang phục gia chủ mặc trong ngày vía Thần Tài: Gia chủ nên mặc quần áo nghiêm túc, chỉnh tề khi cúng vía Thần Tài. Tránh các trang phục xuề xòa, luộm thuộm, không mặc đồ rách khi cúng.

Lời ăn tiếng nói trong ngày vía Thần Tài: Vào ngày này hạn chế không gây cãi lộn đánh nhau, không nói bậy, chửi tục…

*Mọi thông tin trong bài chỉ có tính chất tham khảo!