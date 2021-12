Mới nhất vụ thổi giá kít xét nghiệm: 11 người ở Nghệ An bị C03 triệu tập giờ thế nào?

TPO - Ngày 28/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, trong số 8 người thuộc CDC Nghệ An mà C03 - Bộ Công an triệu tập để làm rõ một số thông tin trong vụ án Công ty Việt Á thì có 2 người đã quay trở về CDC làm việc.

Ngoài 8 người của CDC, chồng của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Kế toán trưởng CDC Nghệ An là ông Võ Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy phường Đội Cung, thành phố Vinh cũng đã ra C03 làm việc để làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ án Công ty Việt Á.

Ông Võ Tuấn Anh xác nhận điều này và thông tin thêm, ông đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của C03 và được đồng ý cho trở về địa phương tiếp tục công việc. Nội dung làm việc với cơ quan điều tra không được ông Tuấn Anh tiết lộ.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, C03 - Bộ Công an đã yêu cầu 11 người ở Nghệ An ra làm rõ các thông tin liên quan đến vụ án Công ty Việt Á. Trong đó, có 8 người công tác tại CDC Nghệ An gồm Giám đốc và 7 thuộc cấp.

Trong thời gian cung ứng sinh phẩm phòng chống dịch COVID-19, Công ty Việt Á đã trúng nhiều gói thầu có giá lên tới hàng chục tỷ đồng tại 6 đơn vị, bệnh viện của tỉnh Nghệ An.