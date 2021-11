Miền Bắc sắp đón gió mùa đông bắc mạnh, có thể xuất hiện băng giá

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo từ thứ Hai tuần sau (22/11), miền Bắc đón bộ phận khí lạnh có cường độ khá mạnh tràn xuống khiến nền nhiệt giảm sâu, toàn khu vực chuyển mưa rét, riêng vùng núi rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13 - 15 độ C), có nơi rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C).

Đợt rét này dự báo kéo dài nhiều ngày, trong đó từ 22 - 23/11, trời rét ẩm (rét kèm mưa phùn, mưa nhỏ), dự báo từ 24/11, trời chuyển rét hanh khô.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là đợt rét nhất kể từ đầu mùa đông. Trời rét cả ngày với nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 13 - 15 độ C, cao nhất không vượt quá 22 độ C. Riêng vùng núi, nhiệt độ thấp nhất 8 - 12 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 7 độ C. Các đỉnh núi cao như Mẫu Sơn, Đồng Văn chạm mức băng giá, riêng đỉnh Phan Xi Păng có thể đạt mức đóng băng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, nhiệt độ giảm mạnh và biến đổi nhanh trong ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp. Người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ cần có biện pháp phòng tránh. Tại các địa phương vùng núi cần có biện pháp phòng rét cho vật nuôi/cây trồng.

Trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh trên, dự báo từ nay đến hết tuần (21/11), thời tiết miền Bắc tiếp tục trạng thái khô hanh, ngày nắng ấm, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 22 độ C (vùng núi 14-17 độ C), nhiệt độ cao nhất 24 - 28 độ C.

Nhận định xa hơn cho thấy, các đợt rét đậm, rét hại mùa đông năm nay sẽ tập trung trong giai đoạn từ tháng 12/2021 - 2/2022. Trong đó, đợt rét đậm diện rộng đầu tiên có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12/2021. Mùa đông năm nay cũng đến sớm với nền nhiệt trung bình có khả năng thấp hơn so với mùa đông năm ngoái.