Miền Bắc giảm nhiệt, mưa to vì không khí lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (14/5) đến hết ngày mai, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Từ chiều 15/5 đến ngày 16/5, khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 15/5, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ C, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C.