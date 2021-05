Miền Bắc đón đợt nắng nóng gay gắt

TP - Từ hôm nay, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng, kéo dài, gay gắt nhất từ đầu năm với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong hai ngày qua (8-9/5), nắng nóng cục bộ đã ghi nhận tại các tỉnh phía Tây Bắc bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung bộ với nhiệt độ cao nhất ở khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Mường La (Sơn La) 36,8 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 37,6 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,2 độ C, Sông Mã (Sơn La) 37,2 độ C, Mường La (Sơn La) 38,8 độ C.

Hôm nay (10/5), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực Tây Bắc Bắc bộ (gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình), vùng núi Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thủ đô Hà Nội và các khu vực còn lại của miền Bắc, miền Trung trời có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C.

Từ ngày mai (11/5), nắng nóng mở rộng ra toàn Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, riêng các tỉnh Tây Bắc bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 39 - 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Thủ đô Hà Nội từ ngày mai cũng có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, nhiệt độ trên được đo trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn nhiều, phụ thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, mật độ bê tông hóa, tỷ lệ cây xanh, mặt nước. Đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, trong các đợt nắng nóng thường chịu thêm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, khiến nền nhiệt nội đô cao hơn khu vực ngoại thành từ 3-5 độ C. Đây là lý do làm cho nhiệt độ đo ngoài trời tại Hà Nội vào những ngày nắng nóng có thể lên tới 50-55 độ C.

Do nắng nóng, chỉ số tia UV cực đại tại các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ trong những ngày tới dự báo ở ngưỡng gây hại rất cao đến sức khỏe con người.

Tháng 5 còn 2-3 đợt không khí lạnh yếu

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có khả năng kéo dài đến hết tuần này (16/5). Trong tháng 5, khu vực này còn trải qua nhiều ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tháng 5 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm chứ không gay gắt như năm ngoái. Mùa hè năm nay cũng sẽ không quá gay gắt và kéo dài như mùa hè 2020.

Cũng theo ông Lâm, cùng với nắng nóng, dự báo từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc còn khoảng 2-3 đợt không khí lạnh yếu. Các đợt không khí lạnh này không gây rét mà chủ yếu nén rãnh áp thấp từ phía Bắc, gây mưa rào và dông diện rộng, tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, các tỉnh từ Nghệ An trở vào phía Nam ít chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết này. Ông Lâm lưu ý, các đợt không khí lạnh trong tháng 5 thường tràn xuống ngay sau những đợt nắng nóng, sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng, lạnh gây ra các hình thái thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh, đặc biệt là khu vực vùng núi phía Bắc.

Đại diện của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, năm nay, miền Bắc không có cơ hội đón rét nàng Bân - đợt rét cuối cùng thường xảy ra vào tháng 3 âm lịch. Theo thống kê, tần suất xuất hiện các đợt rét trong thời gian này khoảng 30%, trung bình 10 năm thì có khoảng 3 lần.