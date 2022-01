Lý do VTV không có phim phát sóng dịp Tết

Đại diện truyền thông Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) xác nhận, năm nay VFC không sản xuất phim Tết để phát sóng trên VTV trong dịp đầu năm. Lí do quan trọng nhất do điều kiện dịch bệnh căng thẳng, không thể bố trí lịch sản xuất.

Phim Tết VTV là một trong những nét đặc trưng của nhà đài trong suốt nhiều năm qua. Đây đều là những tác phẩm ấm áp, được đầu tư chỉn chu để phục vụ khán giả trong dịp đầu năm mới. Nhà đài từng chịu chơi, đầu tư phim chiếu Tết như Mátxcơva-Mùa thay lá (quay ở Nga), một số tác phẩm quay ở các vùng miền khác nhau như Mùa xuân ở lại (2020) hay Yêu hơn cả bầu trời-phim lần đầu về đề tài phi công lên sóng Tết Tân Sửu 2021.

"Yêu hơn cả bầu trời"-phim Tết 2021 ghi dấu ấn cả về kịch bản lẫn diễn xuất ấn tượng của phóng viên.

Dịch bệnh ảnh hưởng khá lớn tới lịch sản xuất và tiến độ quay phim của các đoàn làm phim. Được biết, do dịch bệnh nên thời gian để sản xuất một tập phim truyền hình có thể lên tới 7-8 ngày, gần như gấp đôi so với điều kiện bình thường. Các đoàn phim VFC căng mình trên khắp các bối cảnh quay để chạy tiến độ. Phố trong làng vừa rồi cũng phải tạm ngưng phát sóng do nguyên nhân từ tiến độ sản xuất.

Diễn viên 'Phố trong làng' vẫn đang trong thời gian quay nước rút.

Hai năm trở lại đây, các đoàn làm phim đối mặt với nguy cơ “vỡ” bối cảnh. Những ngày không quên là bộ phim đầu tiên quay trong đại dịch và giãn cách xã hội, cả đoàn phim đối mặt không ít thách thức vì bị…kỳ thị. Các phim sản xuất sau này đều không tránh khỏi ảnh hưởng. Chẳng hạn đoàn sản xuất Mặt nạ gương bị đòi lại bối cảnh ngôi nhà của vợ chồng ông Nghị (NSƯT Hoàng Hải). Trước đó, sân Đài Truyền hình Việt Nam còn trở thành trường quay dã chiến của 11 tháng 5 ngày.