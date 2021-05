Long An thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

TPO - Chiều nay (29/5), ông Phạm Tấn Hoà (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An) cho biết, qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện thêm ca mắc COVID-19.

Đó là BN 6731, là nam giới (SN 1970, ngụ khu phố 3, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An). Theo sở Y tế tỉnh Long An, ngày 26 và 27/5, người đàn ông này thăm họ hàng tại Quận 12, TPHCM. Sau khi gia đình tại quận 12 có ca dương tính với SARS-CoV-2 (được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TPHCM), thì người đàn ông này đã liên hệ cơ quan y tế và được lấy mẫu, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm lại, mẫu xét nghiệm khẳng định PCR, BN có kết quả dương tính. Hiện BN 6731 đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười (tỉnh Long An).

Có 4 người trong gia đình có tiếp xúc với BN 6731 là F1, được cách ly tại tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. 7 người F2 có kết quả âm tính và đang cách ly tại nhà. Các cơ quan chức năng đã thực hiện phu thuốc thử khuẩn, phong tỏa khu vực nhà BN 6731;truy vết những trường hợp liên quan.

Như vậy Long An đã có 2 ca mắc COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Trong ngày hôm qua là ghi nhận ca mắc của BN 6325 -ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng ở tỉnh Long An. BN 6325 là nam giới, ngụ ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, làm nghề đầu bếp tại khách sạn Sheraton, quận 1, TPHCM.

Từ ngày 21 đến 22/5, BN 6325 ăn chung bàn với một ca F0 (cũng là đầu bếp khách sạn Sheraton, có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng). Chiều 27/5, BN 6325 được điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc. Hiện, địa phương đã xác định được 20 F1 là 7 người trong gia đình, tại nhà thờ Tin Lành là 11 người và ở TPHCM là 2 người. F2 của BN 6325 có 103 trường hợp, trong đó 54 người tại Công ty TNHH Quanon (Khu công nghiệp Long Hậu), công dân tham gia bầu cử là 32 người và 17 cán bộ bầu cử.

Cơ quan chức năng đã khoanh vùng, cách ly tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu 28 ngày kể từ 18 giờ 30 phút ngày 27/5/2021. UBND tỉnh Long An cho biết, hơn 100 người F1, F2 với BN 6325 đều có kết quả âm tính SARS-CoV2.