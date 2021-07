Loạt 'biệt thự' xây không phép ven sông Hương: Bất ngờ với kết quả thanh tra

TPO - Theo kết luận thanh tra của Sở Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh TT-Huế, dự án Go Green Farm không chỉ triển khai xây dựng không phép, chưa được phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công, mà còn vượt quá diện tích và số lượng công trình được phê duyệt…

Ông Nguyễn Đại Vui, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh TT-Huế, vừa thông tin kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng đối với dự án sản xuất nông nghiệp và dịch vụ sinh thái Go Green Farm, do Hợp tác xã Go Green Farm làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, các công trình ven sông Hương này vượt quá diện tích xây dựng được phê duyệt

Dự án Go Green Farm triển khai tại thôn Minh Thanh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà (nay là phường Hương Vinh, TP Huế) theo quyết định chủ trương đầu tư số 1050/QĐ-UBND do UBND tỉnh TT-Huế cấp lần đầu vào ngày 18/5/2017.

Quá trình triển khai, tại dự án Go Green Farm xuất hiện hàng loạt công trình xây dựng không phép, gây nguy cơ phá vỡ cảnh quan sông Hương, phá vỡ đồ án quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014.

Nhiều công trình xây dựng không phép không được xử phạt nghiêm

Với những nguy cơ nêu trên và sau khi báo chí lên tiếng, Sở KH&ĐT tỉnh TT-Huế lập đoàn thanh tra nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng tại dự án này.

Theo Kết luận thanh tra 2350/KL-SKHĐT ngày 22/7/2021 của Sở KH&ĐT TT-Huế, tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư dự án Go Green Farm đã xây dựng 19 công trình với diện tích khoảng 1.488 m2. Trong đó, 7 công trình đã thi công hoàn thành, 12 công trình còn lại đã thi công xong phần thô.

Số lượng công trình cũng vượt quá so với quy định

Đơn vị chủ đầu tư đã khởi công xây dựng các công trình khi chưa được cấp giấy phép xây dựng; chưa được phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công công trình, vi phạm khoản 3 Điều 89 và Điều 106, 107 Luật Xây dựng năm 2014; khoản 30, khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.

Ngoài ra, qua kiểm tra hiện trạng mặt bằng khu vực dự án, các công trình có diện tích và số lượng đã thi công chưa đúng theo quyết định đã được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt vào tháng 6/2021.

Cụ thể, đối với khu nhà trung tâm, diện tích thực tế thi công là 190m2, vượt so với diện tích được phê duyệt chỉ ở mức 140m2. Nhà hàng thi công trên diện tích 260m2, trong khi diện tích được phê duyệt 135m2. Công trình mô phỏng nhà vườn Huế theo quyết định phê duyệt có diện tích 697m2, thực tế hiện trạng là 775m2; số lượng phê duyệt 11 nhà, xây vượt thêm 2 nhà...

Bên trong công trình dự án Go Green Farm

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại và bất cập từ việc giám sát của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương.

Cụ thể, UBND xã (nay là phường) Hương Vinh và Đội Quy tắc Đô thị thị xã Hương Trà nhiều lần kiểm tra việc xây dựng tại dự án, 4 lần lập biên bản về vi phạm xây dựng của chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau mỗi lần kiểm tra, số lượng công trình xây dựng không phép lại tăng lên. Đoàn thanh tra cho rằng, trách nhiệm này thuộc về của chủ đầu tư, UBND phường Hương Vinh và Đội Quy tắc Đô thị thị xã Hương Trà…

Từ kết quả thanh tra nêu trên, lãnh đạo Sở KH&ĐT kiến nghị UBND tỉnh TT-Huế chỉ đạo UBND TP Huế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Hợp tác xã Go Green Farm; kiểm điểm trách nhiệm của UBND phường Hương Vinh do thiếu quyết liệt, không có biện pháp ngăn chặn và xử phạt đối với chủ đầu tư có hành vi vi phạm mang tính hệ thống.

Sở KH&ĐT tỉnh TT-Huế còn kiến nghị UBND thị xã Hương Trà kiểm điểm trách nhiệm nhiều đơn vị, tổ chức để xảy ra vi phạm xây dựng tại Go Green Farm

Sở KH&ĐT tỉnh TT-Huế còn kiến nghị UBND thị xã Hương Trà kiểm điểm trách nhiệm Đội Quy tắc đô thị Hương Trà khi phát hiện các vi phạm của dự án nhưng không đề xuất biện pháp ngăn chặn, để chủ đầu tư tiếp tục tái phạm.

Đối với chủ đầu tư dự án Go Green Farm, Sở KH&ĐT TT-Huế yêu cầu nghiêm túc chấp hành việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của UBND TP Huế; ngừng triển khai thi công các hạng mục công trình trên thực địa khi chưa được các cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục về xây dựng theo đúng quy định.

Trước đó, như Tiền Phong liên tục thông tin, trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế được Thủ tướng Chính phủ phê quyệt năm 2014, khu vực Cồn Nhỏ ven sông Hương là đất "cây xanh, công viên, thể dục thể thao". Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án Go Green Farm cho xây dựng loạt công trình nhà cửa bê tông quy mô, cao tầng không phép, có nguy cơ "bẻ" quy hoạch được duyệt.

Dự án Go Green Farm có tổng mức đầu tư hơn 12,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2018. Quá trình triển khai, chủ đầu tư đã hai lần nộp hồ sơ xin giãn tiến độ. Dự án đã được điều chỉnh tiến độ đến quý 2/2022 để hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác.