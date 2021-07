Lộ lý do chung cư An Lạc Green Symphony chưa thể cấp phép sau sai phạm

TPO - Quá thời hạn nhưng đến nay chủ đầu tư công trình nhà ở cao tầng C1-CT thuộc dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức) vẫn chưa được cấp phép xây dựng. Trong khi, dự án phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quyết định giao đất, xác định lại nghĩa vụ tài chính, bổ sung mốc giới sau khi điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương nhưng đã rầm rộ rao bán và bàn giao biệt thự, nhà liền kề cho khách về ở ngay giữa Thủ đô Hà Nội.

Chưa thể “hợp thức” chung cư hơn 6.000 m2 xây không phép

Trao đổi với PV Tiền Phong liên quan đến công trình chung cư không phép tại ô đất ký hiệu C1-CT thuộc dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức), lãnh đạo Phòng quản lý đô thị huyện Hoài Đức xác nhận, đến nay công trình không phép trên vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

“Hiện chủ đầu tự dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony vẫn chưa xuất trình được giấy phép xây dựng đối với công trình chung cư tại ô đất ký hiệu C1-CT. Quá thời hạn bổ sung giấy phép mà công ty không được cấp phép thì UBND huyện sẽ xử lý theo quy định là áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm”, vị này nói.

Trước đó, dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng Công ty CP đầu tư An Lạc đã cho thi công rầm rộ phần hầm tòa nhà chung cư C1-CT. Quy mô công trình không phép: Chủ đầu tư đang tổ chức thi công phần hầm, diện tích xây dựng 6.177m2...

UBND huyện Hoài Đức yêu cầu, trong vòng 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD. Hết thời gian này, chủ đầu tư không xuất trình được GPXD thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định.

Liên quan tới công trình xây dựng không phép tại dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận, chủ đầu tư đã gửi hồ sơ lên Sở để xin cấp phép xây dựng cho công trình chung cư trên. Lý do chưa được cấp phép là do, dự án này đã có điều chỉnh quy hoạch (trước đây là dự án Khu đô thị mới thuộc Khu đô thị Đại học Vân Canh - PV) nên Sở Xây dựng đang phải chờ ý kiến từ Sở Tài nguyên và Môi trường mới hoàn thành được thủ tục cấp phép.

Chưa xong thủ tục pháp lý đã rầm rộ bàn giao biệt thự cho khách về ở

Theo cơ quan chức năng Hà Nội, liên quan việc xây dựng không phép công trình nhà ở cao tầng C1-CT tại dự án KĐT mới An Lạc Green Symphony, tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án quy định trách nhiệm của nhà đầu tư phải “liên hệ với Sở TN-MT để được hướng dẫn các thủ tục điều chỉnh về đất đai, nhu cầu sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung về đất đai và giao đất theo chỉ đạo của UBND TP và quy định của pháp luật hiện hành”.

Ngoài ra, yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở và các đơn vị liên quan “kiểm tra, rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và các nghĩa vụ khác liên quan theo quy định; hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục về quản lý, sử dụng đất, điều chỉnh giao đất, bảo vệ môi trường theo quy định”.

Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dự án KĐT mới An Lạc Green Symphony hoàn thiện thủ tục sử dụng đất, điều chỉnh quyết định giao đất, bổ sung mốc giới. Trong khi đó, chủ đầu tư đã rầm rộ xây hàng trăm biệt thự, liền kề và rao bán nhà từ lâu.

Đối với Công ty CP đầu tư An Lạc-chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập, hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết và chủ trương đầu tư điều chỉnh của dự án được phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT thẩm định, trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh quyết định giao đất và xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) theo quy định. Ngoài ra, đề nghị Sở Xây dựng lấy ý kiến Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác định vị trí, ranh giới của lô đất xây dựng nhà cao tầng ký hiệu C1-CT theo quy hoạch.

Dù dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý như điều chỉnh quyết định giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung và đang trong quá trình xin cắm mốc giới bổ sung theo quy hoạch điều chỉnh nhưng Công ty CP đầu tư An Lạc đã xây xong nhiều dãy nhà biệt thự liền kề và rầm rộ rao bán với giá từ 60-120 triệu đồng/m2. Thậm chí, chủ đầu tư đã bàn giao các sản phẩm biệt thự, nhà liền kề cho khách hàng về ở...

Dự án KĐT mới An Lạc Green Symphony (huyện Hoài Đức, Hà Nội) trước đây là dự án KĐT mới thuộc KĐT ĐHVân Canh. Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao 59,7ha đất cho Công ty CP đầu tư An Lạc thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau sáp nhập vào TP Hà Nội nên dự án phải rà soát và điều chỉnh theo quy hoạch chung Thủ đô. Sau hơn chục năm “đắp chiếu”, tháng 7/2019 UBND TP Hà Nội có Quyết định số 3861 phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết. Mới đây, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với 57ha và yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc-chủ đầu tư dự án được biết đến là chủ đầu tư hàng loạt dự án như KĐT Nam La Khê (Hà Đông), Dự án Chung cư 38 Hoàng Ngân, Khu nhà ở cao tầng Phùng Khoang. Được biết, ông Nguyễn Trọng Thông, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP đầu tư An Lạc hiện cũng đang là Chủ tịch CTCP Tập đoàn Hà Đô (có mã chứng khoán HDG ).