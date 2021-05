Làm việc với luật sư vụ gạo ST 24, ST 25 bị đăng ký nhãn hiệu tại Úc

TPO - Liên quan đến vụ gạo ST 24, ST 25 bị đăng ký nhãn hiệu tại Úc, ngày 3/5, Thương vụ Việt Nam tại Úc cho hay đã triển khai hàng loạt các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ thương hiệu cho loại gạo ngon nhất thế giới do do ông Hồ Quang Cua và nhóm nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết, liên quan đến việc Công ty T&L Global Foods Supply PTY LTD, nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ST 24, ST 25 kèm nội dung là “Gạo, Gạo ngon nhất thế giới”. Mặc dù hiện nay cơ quan của Úc vẫn đang ở giai đoạn xem xét kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, Thương vụ đã trao đổi với ông Hồ Quang Cua và đề nghị phối hợp hành động.

Sau khi nhận được thông tin, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Úc, ông Nguyễn Phú Hoà đã chủ động trao đổi với lãnh đạo Công ty T&L Global foods Supply PTY LTD. Lãnh đạo doanh nghiệp rất có thiện chí và cho biết, sẽ kiểm tra lại sự việc với bộ phận thương hiệu của công ty.

Cùng đó, Thương vụ Việt Nam tại Úc cũng đã gửi công văn cùng một số tài liệu, hình ảnh kèm theo đến Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Úc (IP Australia) để làm rõ giống lúa tên ST 24, ST 25 là do ông Hồ Quang Cua và nhóm nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, sản xuất thành công, đã được cấp bằng bảo hộ tại Việt Nam. Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc , gạo ST24, ST25 là sản phẩm được chế biến từ giống lùa cùng tên, được mang đi thi và đoạt giải quốc tế. Sản phẩm đã được lưu hành trên thị trường, được nhận biết rộng trãi, kể cả tại Úc. Đây là một sự thật không thể chối cãi”.

Lãnh đạo Thương vụ cũng đề nghị IP Australia xem xét sự việc, tránh những tranh chấp có thể xảy ra, làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu gạo ST 24, ST 25 từ Việt Nam sang Úc.

“Thương vụ đang trao đổi với các luật sư tại Úc để chuẩn bị các bước tiếp theo quy định của IP Australia. Nếu sự việc diễn biến xấu đi, Thương vụ sẽ kết hợp vận động mạng lưới doanh nghiệp Úc, các hiệp hội, cả báo chí tại Úc và các kênh trao đổi với phía bạn theo quy định để thực hiện phương án tổng thể”, Thương vụ Việt Nam tại Úc cho hay.

Điểm mấu chốt hiện nay đang được Thương vụ Việt Nam thực hiện cùng ông Hồ Quang Cua là đẩy nhanh các thủ tục liên quan, vì không có Công ty T&L thì sớm hay muộn cũng sẽ có công ty khác thực hiện các việc làm tương tự.

Các số liệu thống kê cho thấy, sau 3 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Úc tăng 66% so với cùng kỳ đạt hơn 4,7 triệu USD.

Hồi cuối tháng 4 vừa qua, giống ‘gạo ngon nhất thế giới’ ST25 cũng thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện thông tin có 5 hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25 ở trạng thái "đang kiểm tra" trên Hệ thống đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ. Các hồ sơ đăng ký được nhắc đến là nhãn hiệu "The world's best rice gao thom ST25 dac san Soc Trang ngon nhat the gioi 100% tu nhien khong beo phi - khong tieu duong", đăng ký ngày 22/10.

Nhãn hiệu thứ hai và ba chờ đăng ký trên trang USPTO đều tên ST25 do 2 đơn vị là I&T enterprise, Inc. Corporation và TTM International Inc. Corporation đăng ký lần lượt vào ngày 18/6/2020 và 10/8/2020

Nhãn hiệu thứ tư và thứ năm do Transworld Foods, Inc. Corporation đăng ký gồm "No.1 Vietnam ST25 rice the world's best rice" và "Vietnam's ST25 rice, dac san Soc Trang" đăng ký ngày 31/7/2020 và 1/9/2020".

Sau khi có thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, đã họp khẩn về vụ việc với quan điểm sẽ hỗ trợ ông Hồ Quang Cua bảo vệ thương hiệu gạo ST25, đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với loại gạo này.

Gạo ST25 sau khi đoạt giải “gạo ngon nhất thế giới”, vào cuối tháng 11/2019, Bộ NN&PTNT đã đặc cách cấp bằng bảo hộ và công nhận giống lúa này. Còn đối với ST24 được đặc cách bảo hộ vào tháng 3/2019. Như vậy, hai giống lúa được phép sản xuất kinh doanh tại những vùng đã đăng ký.

Theo ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), việc các doanh nghiệp Mỹ đăng ký bảo hộ là về mặt thương hiệu, còn giống lúa Việt Nam đã cấp bảo hộ cho ông Hồ Quang Cua.