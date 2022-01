Kỷ luật cảnh cáo một phó trưởng công an huyện ở Bình Định

TPO - Ngày 26/1, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Bình Định vừa công bố các quyết định kỷ luật đối với 9 cán bộ Công an huyện Vân Canh do thiếu trách nhiệm, chưa thực hiện đúng trách nhiệm khi thi hành công vụ.