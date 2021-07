Không có xe, 4 ngư dân đi bộ từ Ninh Thuận về Phú Yên

Sáng 20/7, ông Lê Thành Nam - Chánh văn phòng UBND huyện Tuy An, cho biết: Vào rạng sáng cùng ngày, các tình nguyện viên của đội SOS Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đã đưa xe vào đón 4 ngư dân (ở xã An Ninh Đông và An Ninh Tây, huyện Tuy An) khi họ đang trên đường đi bộ từ tỉnh Ninh Thuận về nhà.

Xe đưa 4 ngư dân về đến Trạm y tế xã An Ninh Đông và An Ninh Tây sáng nay, các ngư dân đã được làm các thủ tục test nhanh xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, khoảng 21h tối 19/7, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên nhận được thông tin 4 ngư dân của tỉnh gồm: Nguyễn Văn Thanh (SN 1991), Nguyễn Văn Nhanh (SN 1991), Nguyễn Kha (SN 1988) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1984, cùng ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) đi biển trở về cập cảng Cà Ná (thuộc xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) nhưng không có xe về.

Hai ngư dân được đưa về xã An Ninh Đông. Ảnh CTV.

Theo các ngư dân này, họ không có tiền, không có xe đi về, ở lại thì không có chỗ nên họ đành đi bộ về nhà từ lúc 5h sáng 19/7. Đến thời điểm Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 nhận được thông tin, họ đang đi bộ đến gần địa phận tỉnh Khánh Hòa. Ngay sau đó, các tình nguyện viên của Đội SOS Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đã đưa xe vào đón và gặp 4 ngư dân nói trên vào lúc 0h7 ngày 20/7.

Hai ngư dân còn lại được đưa về xã An Ninh Tây. Ảnh CTV

Một tình nguyện viên của Đội SOS Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cho biết, đội này gặp 4 ngư dân Phú Yên đang đi bộ tại đoạn đường quốc lộ 1A đi qua địa phận huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Ngay sau khi đưa những ngư dân này lên xe, các tình nguyện viên đã mặc đồ bảo hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho họ. Sau đó, 2 ngư dân được đưa về Trạm y tế xã An Ninh Đông và 2 ngư dân còn lại được đưa về Trạm y tế xã An Ninh Tây để làm thủ tục test nhanh xét nghiệm SARS-CoV-2.