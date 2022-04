Hơn 70ha rừng bị ‘cạo trọc’, lấn chiếm: Chủ rừng bất lực?

Bà H’Binh Liêng – Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Phơi cho biết, địa phương có hơn 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết bảo vệ rừng song do nhận thức còn hạn chế cùng tập quán phát rừng làm nương rẫy nên còn nạn phá rừng. Ngoài ra, khi dịch COVID-19, người lao động trở về quê không có đất canh tác, không việc làm, đói nghèo cũng là nguyên nhân dẫn đến nạn phá rừng. Trước đó, đầu tháng 4/2022, cơ quan chức năng cũng phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk). Diện tích rừng bị xâm hại gần 400ha, do UBND xã Ya Tờ Mốt quản lý. Công an tỉnh đã khởi tố vụ án về tội “Hủy hoại rừng”.