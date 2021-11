Hội An ngày đầu mở cửa đón khách du lịch

Hôm nay 15/11, TP. Hội An chính thức mở cửa đón khách du lịch. Các hoạt động, điểm tham quan như phố đi bộ, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu, Cù Lao Chàm sẵn sàng đón du khách.

Lãnh đạo UBND TP. Hội An cho biết, Hội An giảm 50% giá vé tham quan, trước mắt phục vụ cùng một thời điểm từ 30 – 50% công suất điểm đến - Ảnh: Q.Hải

Ghi nhận của PV Tiền Phong sáng nay, tại Hội An có mưa lớn, lượng du khách đến tham quan khá thưa thớt, đường phố vắng vẻ. - Ảnh: H. Văn

Một số cửa hàng mở trở lại.

Trở lại làm việc sau gần 2 năm qua, chị Đinh Nguyễn Thu Huệ - Hướng dẫn viên của Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An, cho biết: “Hôm nay là ngày đầu Hội An mở cửa đón khách và nhân viên chúng tôi đi làm trở lại sau thời gian nghỉ dịch khá dài. Cảm giác đầu tiên là vui mừng. Mong mọi thứ sớm trở lại bình thường như trước, du lịch Hội An sẽ lại phát triển, đón nhiều du khách trong và ngoài nước, đời sống của người dân Hội An sẽ được cải thiện”.

Tại các điểm tham quan và phòng vé được bố trí quét mã QR đối với du khách, đồng thời, trang bị nước sát khuẩn, yêu cầu du khách đeo khẩu trang, tuân thủ quy định 5K để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Yêu cầu thực hiện 5K tại các điểm tham quan.

Đến phố cổ Hội An vào sáng 15/11, anh Nguyễn Văn Quốc - Hướng dẫn viên một công ty du lịch, chia sẻ: “Tôi rất vui vì thời gian quá dài mới có thể trở lại phố cổ Hội An. Hy vọng dịch sẽ sớm được dập tắt để ngành du lịch dần khôi phục. Các sản phẩm du lịch của Hội An thật tuyệt và riêng có”.

Một số nhà hàng, quán ăn bắt đầu mở cửa trở lại nhưng khá vắng vẻ trong ngày đầu đón khách du lịch.

Một nhóm bạn trẻ đến từ TP. Đà Nẵng tham quan phố cổ Hội An

Những du khách đầu tiên trở lại Hội An.

“Đối với Hội An việc mở phố hôm nay là thí điểm, chúng tôi tổ chức đón các đoàn theo tour khép kín. Với thành công của các đoàn khách đầu tiên này thì từng bước, từng bước sẽ mở dần các hoạt động và hy vọng đầu năm 2022 Hội An sẽ mở lại hoàn toàn để đón khách du lịch tham quan” - Chủ tịch UBND thành phố Hội An - ông Nguyễn Văn Sơn cho biết.

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành phương án đón khách nội địa theo 3 giai đoạn:



Cụ thể, giai đoạn 1, tập trung đón khách du lịch là người dân địa phương, người đang sinh sống, làm việc tại Quảng Nam và khách du lịch từ các tỉnh, thành phố lân cận gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn nhằm tái khởi động cho mùa du lịch dịp Noel, Tết, chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng đón khách từ các tỉnh, thành phố khác. Giai đoạn 2, tập trung thí điểm đón khách du lịch tại các tỉnh, thành phố trên cả nước theo mô hình “bong bóng du lịch” khép kín thông qua công ty lữ hành gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn. Giai đoạn 3, từ tháng 1.2022, mở rộng đón khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng.