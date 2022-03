Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ lật ca nô 17 người chết: Sóng to đánh vỡ mạn khiến ca nô lật?

TPO - "Nguyên nhân ban đầu là do sóng to gió lớn đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ, nước tràn làm ca nô lật úp dẫn đến vụ tai nạn” - Thượng tá Võ Văn Minh, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông tin tại buổi họp báo vụ lật ca nô 17 người chết.