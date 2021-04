Hãy nói lời yêu: NSND Trọng Trinh tát cả đoàn phim, Quỳnh Kool ăn tát nhiều nhất

“Hãy nói lời yêu” bắt đầu bằng sự đổ vỡ niềm tin của Hoàng My (Quỳnh Kool) với cha mẹ. Giống nhiều người trẻ khác, Hoàng My chọn cách đối đầu với cha mẹ trong cuộc sống, ảo tưởng rằng quan điểm của mình là đúng. Phim là hành trình sai lầm, vấp ngã và trả giá của Hoàng My, đồng thời cũng là hành trình để cha mẹ và con cái lắng nghe nhiều hơn.

Công Dương và Quỳnh Kool hội ngộ sau "Nhà trọ Balanha"

Trong phim sắp lên sóng, NSND Trọng Trinh và nghệ sĩ Nguyệt Hằng vào vai bố mẹ của Hoàng My và Hoàng Minh (Quang Anh). “Mấy phim trước tôi toàn bị ăn tát, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tát cả đoàn làm phim, thế nhưng tát người ta nhưng tôi lại sưng tay và đau cả người”, NSND Trọng Trinh nói vui.

"Hãy nói lời yêu" có tên ban đầu là "Hẹn em ngày nắng"

NSND Trọng Trinh vào vai ông Tín, một ông bố bất lực trong cách đối thoại và dạy con, luôn dùng nắm đấm và cái tát để thị uy. Trong trích đoạn giới thiệu phim, NSND Trọng Trinh đánh vợ, tát con gái Hoàng My (Quỳnh Kool), đấm Phan (Công Dương) và theo tiết lộ đánh cả Bình (Hà Việt Dũng). Đạo diễn Bùi Quốc Việt kể, cả đoàn phim mất 7 tiếng quay cảnh NSND Trọng Trinh đánh Công Dương sao cho đạt hiệu ứng nhất.

Hoàng My dường như là vai diễn thử thách nhất đối với Quỳnh Kool. “Đây là vai diễn cần nhiều yếu tố về diễn xuất, một vai vô cùng khó khăn về nội tâm của nhân vật. Đây cũng là vai diễn Quỳnh bị ăn đánh nhiều nhất, khóc nhiều nhất. Có hôm 7 rưỡi sáng bắt đầu quay đã được bố Trọng Trinh cho ăn 5 cái tát khiến tôi tỉnh cả ngủ”, Quỳnh nói.

Quỳnh Kool nhận vai nặng nhất từ trước tới nay

Không lo bị nhạt so với các phim trước, Quỳnh Kool nói cô có niềm tin ở bản thân bởi vai diễn này “quá sức tưởng tượng” của cô ngay từ đọc kịch bản. Ngoài việc hứng chịu bạo lực gia đình, Quỳnh Kool còn phải diễn cảnh bị đánh ghen điên cuồng khiến diễn viên thấm cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Đạo diễn Bùi Quốc Việt đặt sự tin tưởng vào Quỳnh Kool, tin rằng Quỳnh có khả năng bùng nổ trong phim này.

Một bộ phim về bạo lực gia đình mà có quá nhiều cảnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng đạo diễn trấn an rằng đó chỉ là một số tình huống bắt buộc để dẫn tới sự lí giải sau đó. Biên kịch Huyền Lê thừa nhận đây là phim đầu tiên chị viết kịch bản rất nặng về tâm lý. Đề tài bạo lực gia đình không mới, biên kịch chọn khai thác dưới góc độ yêu thương sai cách.

Quang Anh và Bảo Hân né nhau trong "Hãy nói lời yêu"

“Hãy nói lời yêu” đánh dấu sự trở lại của diễn viên Nguyệt Hằng. Chị vào vai người mẹ khéo léo, nhiều tham vọng, hết lòng lo cho chồng con nhưng lại chọn sai cách đẩy mâu thuẫn gia đình tới cực điểm. Nguyệt Hằng tiết lộ vai bà mẹ này phải dùng từ “điên loạn” để lột tả.

Phim còn có sự tham gia của “đôi chim ri” Quang Anh-Bảo Hân. Thế nhưng để tránh sự lặp lại của “Về nhà đi con”, cả hai diễn viên trẻ đều muốn né nhau, cuối cùng họ được toại nguyện vì dường như không có cảnh chung nào trong phim.

Vai diễn không quá nhiều đất diễn nhưng lại khác hoàn toàn so với “Về nhà đi con”, Bảo Hân chỉ cười cười than phiền chưa thay đổi được ngoại hình do “nhân vật của Hân quá nghèo đến mức không có quần áo để mặc”. Quang Anh cũng nói đây là vai diễn thú vị, khác hoàn toàn với vai diễn trước đây, thấy may mắ vì không hề là vai mờ nhạt.

Phim dự kiến phát sóng 21h30 tối thứ 5, thứ 6 hằng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 15/4.