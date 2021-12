Hà Nội: Tòa nhà tái định cư khu ‘đất vàng’ được trưng dụng làm nơi điều trị F0

Chiều 20/12, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội – đơn vị bầu cử số 4 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố đã trình bày báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế năm 2021; Báo cáo của UBND thành phố trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi nghe các nội dung được đại biểu HĐND thành phố thông tin, cử tri quận Hai Bà Trưng đánh giá cao kết quả mà thành phố đạt được trong việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trong năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2022.

Các đại biểu có nhiều ý kiến lo lắng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt khi địa bàn quận Hai Bà Trưng mới trở thành “vùng cam”, phải hạn chế một số hoạt động kinh doanh, thương mại.

Trao đổi về công tác phòng chống dịch bệnh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, theo đánh giá cấp độ dịch ngày 17/12 của UBND thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng thuộc cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao). Mỗi ngày trung bình có 150 ca mắc/ngày, riêng ngày hôm nay (20/12) có 222 ca.

UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành công văn về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về; Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết…

Quận đã thành lập 18 trạm y tế lưu động thuộc 18 phường và thành lập khu thu dung bệnh nhân F0 thể nhẹ đầu tiên tại 72 Trần Đại Nghĩa (ký túc xá Trường Đại học Xây dựng).

Bà Hiền cho biết, trong tuần này, một điểm thu dung mới sẽ được thành lập tại tòa nhà tái định cư phía Nam Đại Cồ Việt – số 4A Đại Cồ Việt. Khu thu dung này có quy mô 1.000 giường, đủ để đáp ứng nếu nhu cầu điều trị tăng cao trong thời gian tới.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt được UBND thành phố Hà Nội chính thức ban hành quyết định phê duyệt từ 1/4/2002 và giao cho Công ty Tu tạo và phát triển nhà làm chủ đầu tư.

Trong đó, khối nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu thuộc lô đất có ký hiệu IV của dự án được khởi công xây dựng từ những năm 1995 - 1996 cao hơn 20 tầng với 155 căn hộ, đến nay dự án này vẫn còn dang dở.