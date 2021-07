Hà Nội: Sở chỉ huy phòng chống COVID-19 họp, yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm giãn cách

18h ngày 24/7, sau 12h thực hiện giãn cách xã hội ở Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy Công tác phòng chống COVID-19 của thành phố với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để tranh thủ tối đa “thời gian vàng” nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Có nơi thực hiện chưa triệt để

Mở đầu phiên họp, ông Chu Ngọc Anh quán triệt rõ quan điểm: “Đây là cuộc họp giữa Sở Chỉ huy thành phố với các sở ngành quận huyện; không đọc báo cáo mà đề nghị các tư lệnh ngành, địa phương vào thẳng các vấn đề nóng bỏng để thành phố chỉ đạo, tháo gỡ”.

Sau khi nghe các đơn vị Y tế, Công Thương, Công an thành phố báo cáo nhanh về tình hình triển khai Chỉ thị 17 của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận nỗ lực của các ngành, địa phương trong ngày đầu thực hiện giãn cách, đã chủ động có phương án, trao đổi tháo gỡ ngay khó khăn.

Các đơn vị như Công an thành phố, GTVT, Công Thương… đã rất nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung tại Chỉ thị 17. Các địa phương cũng vào cuộc quyết liệt… kiểm soát tốt theo các tầng, chia nấc, phối hợp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc; các dịch vụ không thiết yếu đã đóng cửa.

Đánh giá tình hình chung, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ từ 6h sáng nay, việc thực hiện giãn cách xã hội đã được triển khai nghiêm túc. Tuy nhiên qua hệ thống camera giám sát các đường phố Thủ đô ở Sở chỉ huy trưa cùng ngày cho thấy còn tình trạng người dân ra đường khá lớn.

“Tôi đã trao đổi trực tiếp với 10 chủ tịch UBND các quận, huyện để yêu cầu triển khai lực lượng chức năng nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm giãn cách”, ông Chu Ngọc Anh cho biết.

Trong chiều 24/7, Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp thị sát nhiều tuyến phố tại nhiều quận, huyện của Thủ đô. Đa số người dân đã chấp hành nhưng có nơi, có chỗ, việc thực hiện giãn cách chưa thực sự triệt để. Đến gần 18h, số lượng người dân ra đường vẫn còn khá lớn so với kỳ vọng thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát tình hình, làm sạch mầm bệnh trong cộng đồng.

Yêu cầu ở nhà chứ không phải là khuyến cáo ở nhà

Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị tập trung vào 2 phần việc quan trọng. Thứ nhất, các lực lượng phải tăng cường trên thực địa để nhắc nhở, kiểm tra, xử lý đối với người dân vi phạm Chỉ thị 17.

“Thực tế kiểm tra chắc chắn sẽ còn có người ra đường không phải vì mục đích thiết yếu. Quy định xử phạt đã có, các cấp cần thực hiện nghiêm. Các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến người dân tinh thần “đây không phải khuyến cáo mà là yêu cầu nhân dân ở nhà, không ra ngoài với các mục đích không được phép".

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố nhắc nhở các cơ quan hành chính cần tổ chức cơ cấu làm việc tối thiểu, yêu cầu làm việc trực tuyến là chính, như thế mới hạn chế người ra đường. "Đây là điểm khác biệt để tận dụng thời cơ vàng để kiểm soát dịch bệnh – nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay", ông Chu Ngọc Anh nêu.

Thứ hai, Chủ tịch UBND thành phố cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất UBND thành phố lập Sở chỉ huy phòng chống COVID-19 thành phố với Chủ tịch UBND thành phố là Chỉ huy trưởng, 6 Phó Chủ tịch là Phó Chỉ huy trưởng, thành viên là thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã. Từ đó, Sở chỉ huy của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã… ngay lập tức cập nhật danh sách thành viên; thực hiện chế độ báo cáo 3 lần một ngày vào lúc 6h, 12h, 18h để Sở chỉ huy có các chỉ đạo, xử lý kịp thời trong phòng chống dịch.

Ông Chu Ngọc Anh nói, thông tin từ 3 nguồn: phản ánh của người dân, hệ thống khai báo y tế, dữ liệu các ca bệnh sẽ được cập nhật thường xuyên giúp cho công tác sàng lọc nhanh thêm từng phút, từng giây để nhanh chóng “khóa chặt” để triệt tiêu các mầm bệnh. Do đó, khai báo y tế là một trong những biện pháp cần được nhân dân nghiêm túc thực hiện phục vụ sàng lọc mầm bệnh chưa có yếu tố dịch tễ.

Các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17, đồng thời kết hợp xử phạt nghiêm minh, hạn chế tối đa tiếp xúc người và người để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng sâu sắc rằng trong 15 ngày giãn cách, toàn thể hệ thống chính trị và người dân Thủ đô cùng chung sức, đồng lòng, triển khai những việc rất cụ thể sẽ chiến thắng được dịch bệnh.

Cưỡng chế nhiều trường hợp không chịu quay đầu xe ở chốt kiểm soát

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc công an thành phố cho biết, thực hiện việc giãn cách xã hội, từ sáng sớm công an thành phố đã khẩn trương thành lập các tổ cơ động để tăng cường xử lý vi phạm; phạt 71 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt 60 triệu đồng 4 cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn mở cửa.

Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ Thủ đô, công an thành phố cơ bản đã chặn toàn bộ xe vào Thủ đô và thông tin: “Người dân có bất ngờ nhưng đa số đã ủng hộ, kể cả phương tiện mang biển kiểm soát Hà Nội. Đã có một số trường hợp chống đối, không chịu quay đầu, và công an thành phố đã huy động lực lượng cảnh sát 113 cưỡng chế bắt xe quay đầu.”

Bên cạnh đó, thời gian qua, công an thành phố đã chỉ đạo công an phường, xã thống kê chính xác được 8.299 người về Hà Nội, trong đó có 7.568 người ở 19 tỉnh đang phải giãn cách xã hội. Đây là số liệu quan trọng để giám sát chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan. Phó Giám đốc công an thành phố đề nghị tiếp tục tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân không đổ về Hà Nội trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND Thành phố để đảm bảo giãn cách được thực hiện nghiêm túc.