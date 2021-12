Hà Nội ra công điện mới, yêu cầu chủ động ứng phó biến chủng Omicron

Tối 2/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành công điện mới về phòng, chống dịch COVID-19.

Ca bệnh tăng nhanh sẽ là thách thức với các cơ sở y tế

Theo công điện, giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 128, từ ngày 11/10/2021 đến ngày 1/12/2021, thành phố đã ghi nhận 6.568 ca mắc. Số ca mắc tăng rất nhanh trong những ngày gần đây, trong đó chỉ tính riêng từ ngày 25/11/2021 đến ngày 1/12/2021, trong vòng 6 ngày đã ghi nhận 1.751 ca mắc (trung bình 291 ca/ngày), phần lớn các ca mắc đều được phát hiện trong cộng đồng (tỷ lệ khoảng 38% tổng số ca mắc), trong các ca cộng đồng tỷ lệ mắc thứ phát chiếm tỷ lệ khoảng 70%.

Nhiều chùm ca bệnh đã được phát hiện, khoanh vùng, cách ly, phong tỏa, tuy nhiên số ca mắc vẫn cao và vẫn phát sinh thêm các ca bệnh mới như tại các địa bàn: Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (371 ca); xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (330 ca); phường La Thành, Giảng Võ (219 ca); tại các khu dân cư địa hình chật hẹp như ngõ Khâm Đức, phố Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa (83 ca).

Tại các cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 của thành phố, mặc dù hiện nay, số ca bệnh nặng ở tầng 3 (điều trị chuyên sâu cho bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch) chiếm tỷ lệ thấp (dưới 0,8%), tuy nhiên khi số ca bệnh tăng nhanh sẽ là thách thức lớn đối với các cơ sở y tế của thành phố.

Thành phố dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng nhanh khi các hoạt động kinh tế - xã hội, giao thương hàng hóa và di chuyển của người dân từ các địa phương trên cả nước về thành phố trong những tháng cuối năm tăng cao.

Do đó, thành phố cần triển khai ngay những biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo dõi tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra trên thế giới, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, nhằm tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn và đảm bảo an toàn tối đa cho nhân dân thủ đô.

Bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron

Sở Y tế được thành phố giao nhiệm vụ tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra; trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và hướng dẫn của Bộ Y tế, khẩn trương chuẩn bị các phương án về vắc xin, thuốc điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2.

Cùng với đó, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tăng cường triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; tăng cường lực lượng, vật tư, trang thiết bị y tế cho các địa phương có diễn biến dịch phức tạp và chủ động triển khai các biện pháp phù hợp điều trị sớm các trường hợp nhiễm mới để hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị mỗi người dân thủ đô, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng, trong từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó tuyệt đối thực hiện thông điệp 5K, luôn luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách an toàn tối đa, hạn chế việc tập trung đông người ngoài trụ sở cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học. Đồng thời, khuyến cáo người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi khi chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 cần hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Khẩn trương triển khai và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định số 5525 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị.

"Trên cơ sở phương án cách ly, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 (đảm bảo các điều kiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế), hướng dẫn danh mục các loại thuốc, phương pháp điều trị và xử lý các tình huống khi điều trị tại nhà; xây dựng quy trình, phổ biến rộng rãi đến toàn bộ người dân để sẵn sàng chuẩn bị trong mọi tình huống, hoàn thành trước ngày 5/12/2021", công điện nêu.

Cùng với đó, phối hợp Sở TT&TT triển khai phần mềm quản lý việc thu dung, điều trị F0 tại các cơ sở thu dung, cơ sở y tế và tại nhà, hoàn thành trước ngày 4/12/2021 để triển khai trên toàn địa bàn thành phố. Chỉ đạo tăng cường phân luồng các bệnh viện của thành phố, hệ thống y tế ngoài công lập, các cơ sở xét nghiệm đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế về các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn để triển khai phương án đáp ứng thu dung điều trị và cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị người nhiễm COVID-19 theo kế hoạch của UBND thành phố, hoàn thành chậm nhất trong ngày 5/12/2021.

"Chịu trách nhiệm chuyên môn trong việc điều trị, phân tuyến và xử lý khi số ca bệnh tăng cao, đặc biệt kiểm soát khi đối với các ca bệnh chuyển tầng điều trị, thường xuyên báo cáo và cập nhật tình hình điều trị F0 trên địa bàn thành phố, báo cáo Ban chỉ đạo thành phố, UBND thành phố, Thành ủy chậm nhất vào 18h30 hằng ngày", công điện nêu rõ.

Khẩn trương triển khai phương án cách ly, điều trị F0 tại nhà

Thành phố yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn và các lực lượng chức năng tại cơ sở tăng cường, khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án mở rộng các cơ sở cách ly tập trung, cách ly tự nguyện tại các cơ sở lưu trú và cách ly tại nhà trên địa bàn đối với các trường hợp F1 trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã đảm bảo điều kiện theo quy định. Tổ chức rút kinh nghiệm; nhân rộng những cách làm hiệu quả trên từng địa bàn quận, huyện, thị xã.

Khẩn trương phối hợp Sở Y tế triển khai ngay các cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19 thể nhẹ, không triệu chứng theo mô hình trạm y tế lưu động theo Phương án 263 của UBND thành phố, đảm bảo mỗi phường, xã, thị trấn có bình quân ít nhất 150 giường bệnh (yêu cầu hoàn thành trong ngày 2/12/2021).

"Căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế, liên hệ và phối hợp với các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn, xây dựng phương án và phân công lực lượng phối hợp cùng hệ thống y tế cơ sở tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, hoàn thành trong ngày 5/12/2021. Khẩn trương triển khai phương án cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà theo Kế hoạch của UBND thành phố", công điện nêu.

Công điện cũng yêu cầu tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, đặc biệt là tiêm mũi 2 với người trên 50 tuổi; tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm cho trẻ em theo lộ trình hạ dần độ tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế từ 12-14 tuổi. Tích cực tổ chức tiêm lưu động, đặc biệt để tiếp cận các đối tượng nguy cơ cao (người lớn tuổi, có bệnh nền), khó di chuyển; bảo đảm về thuốc điều trị, trang thiết bị y tế. Tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết thần tốc; việc khoanh vùng, cách ly được thực hiện trên phạm vị hẹp nhất có thể, tiếp tục thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân. Thực hiện nới lỏng, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn, có đủ điều kiện.

Công an thành phố được giao nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng tăng cường cập nhật, kiểm soát thông tin nhân khẩu trên địa bàn; quản lý chặt chẽ số người thường trú, tạm trú, rà soát hộ khẩu, người được cấp căn cước công dân gắn chip, quản lý mã số định danh cá nhân… Tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, nắm chắc tình hình người dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp (như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh, người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoại tỉnh về địa phương làm việc...) để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên.