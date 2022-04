Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội đã gửi mẫu đề nghị Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục lấy ý kiến cha mẹ học sinh về việc cho học sinh tiểu học, lớp 6 học trực tiếp. Phòng đã lập tức gửi các trường để triển khai thăm dò ý kiến phụ huynh. “Đây là việc rất cần thiết để Sở GD&ĐT nắm được ý kiến của cha mẹ học sinh, chuẩn bị cho việc mở cửa trường học khi dịch bệnh dần được kiểm soát”, ông Hữu nói.

Hà Nội khẩn trương lấy ý kiến cho học sinh lớp 1-6 đi học. (ảnh: Trọng Tài)

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, ngay đêm qua, nhà trường lấy ý kiến phụ huynh khối 6. Kết quả, có tới 94,3% phụ huynh khi được hỏi đã đồng ý cho con tới trường. Hôm nay, trường tiếp tục lấy ý kiến cha mẹ học sinh ở bậc tiểu học. “Tôi rất phấn khởi với kết quả trên, hi vọng các trường khác cũng có tỉ lệ tương tự để lãnh đạo TP Hà Nội sớm cho trẻ đến trường. Học sinh đã ở nhà quá lâu, việc cho các con đến trường là rất cần thiết. Gần đây, tỉ lệ học sinh lớp 7-12 đi học trực tiếp luôn đạt trên 95%”, ông Khang nói.

Cũng theo ông Khang, gần đây nhiều phụ huynh mong muốn cho các khối lớp còn lại trở lại trường. Đặc biệt, Hà Nội hiện đã cho phép các nhà trường mở lại bếp ăn bán trú nên sẽ rất thuận tiện cho phụ huynh, học sinh đi học trực tiếp.

Trường Lômônôxốp, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, sau khi nhận được thông báo về việc khảo sát ý kiến cha mẹ học sinh để Sở GD&ĐT có số liệu xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp nhà trường đã chuẩn bị phiếu để triển khai. Kết quả sẽ gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 4/4. “Vài tuần trở lại đây, học sinh từ khối 7-12 của trường có tỉ lệ đi học trực tiếp rất cao, đạt hơn 94%”, ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Phụ huynh sốt ruột cho con đi học

Bà Đỗ Việt Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân cũng nói, thời điểm này Hà Nội nên cho học sinh lớp 6 tới trường để học trực tiếp. Tuy học sinh khối này ở nhà nhưng tỉ lệ mắc COVID-19 cũng lên tới 30-40%, đa số các em đều có biểu hiện nhẹ do đó không nên chờ tiêm vắc xin mới mở cửa trường học. “Học trực tuyến kéo dài sẽ ảnh hưởng cả chất lượng học tập lẫn tâm lý học sinh. Đây mới là ảnh hưởng lâu dài và khó đong đếm được”, bà Hiền nói.

Chị Nguyễn Thu Hà, có 2 con học tiểu học, mầm non ở quận Hoàng Mai cho rằng, đến thời điểm này Hà Nội chưa cho học sinh lớp 1-6 đi học là quá vô lý. Các hoạt động đã bình thường trở lại, trẻ đi ăn, đi chơi khắp nơi, riêng đến trường thì không. Các cháu ở nhà gần một năm trời, học tập trực tuyến ngày càng rời rạc, chán nản. “Con tôi cả 2 cháu đều đã mắc COVID-19 bị do bị lây từ bố mẹ. Như vậy, ở nhà cũng không tránh được nhiễm bệnh. Do đó, Hà Nội nên sớm cho trẻ đi học, không nên đợi tiêm phòng”, chị Hà nói.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự sốt ruột khi hầu hết các địa phương hiện đã cho trẻ đi học trực tiếp từ lâu. Thậm chí, nhiều người băn khoăn, khó hiểu khi Hà Nội vẫn “đóng sập” cổng trường đối với trẻ mầm non, tiểu học, lớp 6 trong khi từ trước Tết Nguyên đán Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương quyết liệt, nhanh chóng cho học sinh tất cả các cấp đi học, không đợi tiêm phòng vắc xin COVID-19.

UBND TP Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm. Đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục đào tạo khi học sinh, sinh viên học trực tiếp; căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp, không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài; thường xuyên kiểm tra, đánh giá để hiểu rõ các tác động tiêu cực của việc học trực tuyến, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ để có giải pháp kịp thời.

Hà Nội là một trong 2 địa phương chưa cho trẻ mầm non, tiểu học đến trường Theo Bộ GD&ĐT, tính đến 16 giờ ngày 1/4, chỉ còn Hà Nội, Hà Nam chưa cho trẻ mầm non đến trường hoặc tạm ngưng dạy học trực tiếp. 61 địa phương khác đã dạy học trực tiếp ở hầu hết các cơ sở giáo dục. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non đến nay đã có 61/63 tỉnh/thành phố tổ chức học trực tiếp. Đến nay, trẻ mầm non tại Hà Nội đã ở nhà gần trọn 1 năm. Chỉ còn 2 địa phương chưa tổ chức hoặc tạm ngừng học trực tiếp là: TP Hà Nội và Hà Nam. 4 tỉnh cho dừng một huyện hoặc thành phố do dịch bệnh tăng nhanh gồm: Cao Bằng (TP.Cao Bằng), Lào Cai (cấp 3, 4 dừng cho trẻ đến trường), Lâm Đồng (TP.Đà Lạt, Bảo Lộc, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lạc Dương), Đắk Lăk (TP.Buôn Mê Thuột). Ở bậc Tiểu học, đến thời điểm này đã có 60/63 tỉnh/thành phố tổ chức học trực tiếp. Chỉ còn 3 địa phương chuyển sang học trực tuyến hoặc cho cho học sinh đi học gồm: TP.Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam. Tuy nhiên, sau đó Hà Nam đã cho phép học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp từ đầu tháng 4, chỉ còn Hà Nội, Vĩnh Phúc hiện học sinh tiểu học vẫn ở nhà (riêng huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc học sinh đi học từ 4/4). 3 tỉnh cho dừng một huyện hoặc thành phố gồm: tỉnh Cao Bằng (TP.Cao Bằng), Đắk Lăk (TP.Buôn Mê Thuột), Lâm Đồng (TP.Đà Lạt). Ở bậc THCS đến nay 63/63 tỉnh/thành phố đã tổ chức học trực tiếp. Riêng Hà Nội, khối 6, học sinh vẫn chưa đi học trực tiếp hoặc chuyển sang học trực tuyến. 5 tỉnh/thành phố chuyển trạng thái tổ chức dạy trực tuyến một huyện hoặc thành phố gồm: Cao Bằng (TP.Cao Bằng), Đắk Lăk (TP.Buôn Mê Thuột), Hà Nam (khối lớp 6), TP.Hà Nội (khối lớp 6), Lâm Đồng (TP.Đà Lạt, khối lớp 6). Bậc THPT, tất cả các địa phương đều đã dạy học trực tiếp ở hầu hết các cơ sở giáo dục, nhất là học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 sắp tới.